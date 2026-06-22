Filtrada en HD la gran batalla contra el Doctor Doom y sus Centinelas en Vengadores Doomsday: "A mí, mis X-Men"

Archivo - Filtrado el presupuesto de Vengadores: Doomsday, que será la película más cara de Marvel - MARVEL STUDIOS - Archivo

MADRID, 22 Jun. (CulturaOcio) -

A la espera de que Marvel lance el tráiler completo de Vengadores: Doomsday, y tras los teasers de hace meses, continúan filtrándose en Internet escenas de la película. El metraje de la cinta dirigida por Joe y Anthony Russo, que llegará a los cines el 18 de diciembre, parece mostrar un momento clave del filme, con algunos héroes míticos de Marvel uniendo fuerzas para plantar cara al Doctor Doom de Robert Downey Jr.

Tras filtrarse hace días la escena bastante pixelada de la película, el metraje que circula ahora por redes tiene bastante más calidad. Aunque algunos aseguran que la secuencia no es real, sino que ha sido generada por inteligencia artificial, los esfuerzos de Disney por eliminar los vídeos cuanto antes parecen sugerir lo contrario. No obstante, algunos usuarios sí que parecen haber utilizado la IA para mejorar la calidad en los clips.

La escena de Avengers Doomsday que se filtró hace un par de días ha aparecido en alta definición.



Esto confirma que la filtración era efectivamente real. pic.twitter.com/VIImqs9m1a — Dean Hank 🎬 (@FREAKS_MX) June 18, 2026

Según apunta el medio ComicBookMovie.com, los efectos especiales de la escena parecen no estar terminados. Además, todo apunta a que no todos los actores que aparecen en pantalla rodaron la escena en el plató al mismo tiempo, tal y como ya ocurrió con la épica batalla final de Vengadores: Endgame.

En cuanto a lo que ocurre en la escena en sí, esta arranca con Doom desatando sus poderes y controlando a los Centinelas para que luchen siguiendo sus directrices. Entre los héroes presentes en ese momento hay desde algunos Vengadores (Steve Rogers, Thor, Capitán América, Yelena Belova y Shang-Chi) hasta un puñado de X-Men (Cíclope, Mística, Gambito, Bestia y Nightcrawler) e incluso Míster Fantástico.

"¡A MÍ, MIS X-MEN!": LA BATALLA CONTRA DOOM

Mientras ocurre todo esto, parece que se está produciendo una Incursión, ya que en el cielo puede atisbarse otro planeta Tierra. Cada vez es más difícil encontrar el vídeo con sonido en Internet, pero en el clip original Cíclope (Scott Summers) dice su icónica frase "¡A mí, mis X-Men!".

Esta filtración ha desatado reacciones dispares entre los fans de Marvel. Así, mientras algunos celebran la épica de la secuencia, otros han hecho notar la ausencia de algunas estrellas del UCM en lo que parece ser una batalla clave de la película, como Lobezno, Jean Grey, Magneto o Deadpool, entre otros.

La cinta, en la que más de una veintena de héroes se enfrentarán en una descomunal batalla multiversal contra el temible Víctor Von Doom, aterrizará en las salas el 18 de diciembre dirigida por los hermanos Russo en su regreso al UCM tras Vengadores: Endgame.