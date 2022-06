Marvel explica cómo encaja Secret Invasion en el timeline del UCM

MADRID, 19 May. (CulturaOcio) -

Disney+ lanzará próximamente Secret Invasion, serie de seis episodios que girará en torno a la llegada de los Skrulls a la Tierra. Apenas se conocían detalles sobre la ficción, pero ahora el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha dado algunas pinceladas sobre la producción.

Según The Hollywood Handle, Feige ha revelado que Secret Invasion tendrá lugar "durante el Blip, cuando la mitad del Universo fue diezmada por Thanos, y explorará los eventos que sucedieron en ese periodo".

Kevin Feige said that ‘Secret Invasion’ events is during the Blip, when half of the Universe was decimated by Thanos, and will explore the events that happened in that period. pic.twitter.com/7sj6AytWX7