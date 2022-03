Secret Invasion: Filtrada la aparición de uno de los Vengadores de Marvel

MADRID, 1 Mar. (CulturaOcio) -

Marvel Studios se encuentra rodando Secret Invasion, la nueva serie para Disney+ que traerá de vuelta al Nick Fury de Samuel L. Jackson y a la raza alienígena de los skrull. Estos no serán los únicos regreso, ya que una nueva información puede haber desvelado la presencia de un notable miembro de los Vengadores.

Así lo asegura el usuario @the insta phils, quien a través de su cuenta en Instagram compartió una imagen del set del rodaje de Secret Invasion que se está llevando a cabo estos días en la estación de Liverpool Street en Londres, Reino Unido.

En las imágenes compartidas por el usuario, pueden verse varios elementos de atrezzo. Entre los cuales, se encuentran un ejemplar de The National Reporter. El ficticio periódico creado para la serie y del que sobresale su titular: "El presidente Ritson en Londres para una reunión de emergencia", clama el encabezado de la noticia.

NEW #SecretInvasion set photos show James Rhodes featured in a newspaper meeting with the president as political tensions rise. pic.twitter.com/SAcTa2mpmf