¿Por qué luce tan viejo Nick Fury en Secret Invasion de Marvel?

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

Las primeras imágenes de Secret Invasion, una de las muchas series ambientadas en el Universo Marvel que prepara la factoría para su plataforma de streaming, que se estrenaron como parte del evento Disney + Day, ofrecieron a los fanáticos el primer vistazo a un Nick Fury... bastante cambiado.

Así, en el clip promocional que contenía imágenes de otras series marvelitas que llegarán próximamente a la plataforma, como Hawkeye, Ms. Marvel, Moon Knight o She-Hulk, contenía también fugaces secuencias de Secret Invasión, la ficción centrada en los skrulls, los alinenígenas cambiaformas presentados en Capitana Marvel que llevan infiltrados décadas entre los humanos, y Nick Fury.

El personaje de Samuel L. Jackson sorprendió a los fans por su aspecto envejecido, su barba canosa y por aparecer sin su ya característico parche en su ojo izquierdo.

Happy D+ Day 🤡 and thats all SI stuff we got pic.twitter.com/Iqamiji6eC