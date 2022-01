Spider-Man se cuela en Secret Invasion de Marvel

MADRID, 27 Ene. (CulturaOcio) -

Marvel ya está rodando su nueva serie, Secret Invasion, en Leeds, Reino Unido. Y precisamente ahí, dentro del set, es donde un niño disfrazado como Spider-Man se ha colado y ha aprovechado para visitar el rodaje de la ficción protagonizada por Samuel L. Jackson, Olivia Colman, Ben Mendelson y Emilia Clarke, entre otros.

Ha sido una usuaria de Twitter quien ha compartido las fotos del joven ataviado con su traje de trepamuros corriendo por todo el lugar donde se están llevando a cabo la filmación de la producción de la serie de Marvel Studios.

"Un niño cualquiera disfrazado de #Spiderman se coló en el set de #SecretInvasion en #Leeds mientras nadie miraba ", comentó en tono de broma.

En las imágenes, con el público expectante ante la situación, el chico aparece visitando el set de rodaje ataviado con un traje casero del trepamuros que recuerda notablemente al utilizado por Tom Holland en Spider-Man: Lejos de Casa y en la última entrega de la saga

One random kid dressed as #Spiderman randomly snuck onto the set of #SecretInvasion in #Leeds while nobody was looking 😂😂 pic.twitter.com/ETsEGP4tTm