Filtradas las primeras imágenes de Emilia Clarke en Secret Invasion de Marvel

MADRID, 24 Ene. (CulturaOcio) -

Disney+ estrenará en 2022 Secret Invasion. La serie, protagonizada por Nick Fury (Samuel L. Jackson) supondrá el debut de Emilia Clarke en el Universo Cinematográfico Marvel en un papel aún no revelado. Las nuevas imágenes del set han desvelado que el personaje de la actriz ya ha coincidido con Maria Hill, la antigua mano derecha de Fury en SHIELD que vuelve a estar encarnada por Cobie Smulders.

En las imágenes, varias fotografías y un vídeo, se puede ver a ambas actrices en pleno rodaje en Leeds. Las dos están vestidas con ropa de calle. Poco se sabe sobre el contexto de la secuencia, salvo que las protagonistas se encuentran en la calle y entran juntas a un edificio.

🚨 ENCONTRO! No set de #SecretInvasion - Está circulando um vídeo que mostra o encontro entre as atrizes Emilia Clarke e Cobie Smulders (Maria Hill). 👀 pic.twitter.com/AlhxSysbPV

Aún no se conoce el personaje que interpretará Clarke, aunque entre los fans marvelitas circula el rumor de que podría encarnar a alguna skrull, la raza de alienígenas cambiaformas presentada en Capitana Marvel con la que colabora Fury y que llevan décadas infiltrados entre los humanos.

Cobie Smulders shooting for SECRET INVASION. (via: @scarletearp ) pic.twitter.com/kAIQE19dEI

Emilia Clarke on the set of Marvel’s ‘Secret Invasion’ https://t.co/ma8kO0roMc