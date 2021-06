5 pruebas que demuestran quién es el personaje más poderoso de Marvel

MADRID, 26 Jun. (CulturaOcio) -

¿Quién es el personaje más poderoso dentro del Universo Cinematográfico Marvel? Esta pregunta, que despierta gran polémica no solo entre los fans de la Casa de las Ideas, sino también entre tus propias estrellas, cuenta con varias respuestas posibles... pero solo una válida: Bruja Escarlata.

Tras su creación en 1964 por Stan Lee y Jack Kirby para la serie principal de los X-Men, el personaje ha formado parte en múltiples ocasiones de los Vengadores, convirtiéndose en uno de los superhéroes con mayor relevancia para su mundo, tanto en las viñetas como en el Universo Cinematográfico Marvel donde ha alcanzado nuevas cotas de poder en Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) la que fue la primera serie de Marvel Studios estrenada en Disney+.

Y es que, tal y como ya confirmó el propio Kevin Fegie, Wanda Maximoff es el personaje que alcanza mayores niveles de poder entre los Vengadores. El máximo responsable de Marvel Studios ya señaló la figura encarnada por Elisabeth Olsen, por encima de otros héroes como Thor (Chris Hemsworth) o Capitana Marvel (Brie Larson) como el personaje más poderoso de Marvel.

Pero por si la palabra de mandamás de Marvel no fuera suficiente, aquí van cinco pruebas que demuestran por qué las capacidades no de Bruja Escarlata no tienen rival ni en el UCM ni tampoco en los cómics de Marvel.

SUS PODERES HAN CRECIDO CON EL TIEMPO

En sus orígenes Wanda era capaz de manipular la probabilidad, una descripción de sus poderes bastante ambigua que se traducía en que era capaz de darle mala suerte a sus enemigos. Poco a poco, otros autores fueron añadiendo habilidades al personaje, focalizándose en sus capacidades místicas y convirtiéndola en una superheroína con grandes capacidades para usar la magia. Tal es su poder, que durante los eventos de la saga Los Nuevos Vengadores, fue considerada para ocupar el puesto de Hechicera Suprema en lugar del Doctor Strange.

PUEDE ALTERAR LA REALIDAD

Tras la popular saga conocida como Vengadores Desuníos, llegó otro evento conocido como House of M. En él, Pietro manipula a Wanda para que crea los Nuevos Vengadores y los X-Men van a matarla. Entonces, la Bruja Escarlata crea una realidad en la que el sueño de Magneto de que la sociedad esté dominada por los mutantes se vuelve real.

Después de que los Vengadores y los mutantes unan fuerzas para revertir esta realidad, Wanda reacciona contra aquellos que tienen genes alterados y elimina los poderes de muchos de los personajes de Marvel, con su mítica frase "No more mutants" (No más mutantes") un genocidio que se mantiene incluso después de que el mundo vuelva a la normalidad.

VENCIÓ A THANOS EN EL CUERPO A CUERPO

Durante la batalla final de Endgame, Wanda, llena de ira después de que el Titán Loco matara a Vision, se tomó la revancha enfrentándose a Thanos en el cuerpo a cuerpo. La hechicera estuvo a punto de destruirlo, por lo que, el que ha sido hasta ahora el principal villano de Marvel, tuvo que pedir refuerzos para no fenecer en combate.

PUEDE CREAR UNIVERSOS ALTERNATIVOS

En la línea de lo mencionado anteriormente, en Bruja Escarlata y Visión, Wanda hace una demostración sin precedentes en el Universo Cinematográfico de Marvel de su poder creando una realidad en la que puede vivir feliz junto al superhéroe interpretado por Paul Bettany y sus dos hijos. Finalmente se descubre que ni Vision está vivo ni sus hijos existen, sino que ella misma fue capaz de generarlos dentro de un episodio de psicosis.

WANDA DESBLOQUEÓ EL PODER DE LA BRUJA ESCARLATA

Al final de la serie, y gracias a su enfrentamiento (y las enseñanzas que adquiere durante el mismo), Wanda desbloquea todo su potencial y adquiere los poderes propios de la Bruja Escarlata. Anteriormente, en el MCU, Wanda había demostrado tener poderes telepáticos y telequinéticos, pero con la capacidad de crear realidades alternativas y la evolución en su nuevo alter-ego, la heroína ha alcanzado su grado de mayor poder, equivalente ya al nivel mostrado en los cómics. Y, tal y como señaló Feige, ahora ya no parece tener rival.