WandaVision: Doctor Strange estudia el Darkhold en este genial fan art

MADRID, 13 Mar. (CulturaOcio) -

El final de Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) no sólo ha dado un gran desenlace a la historia de dolor y pérdida de Wanda, sino que ha sentado las bases para su aparición en la secuela de Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Y parece que el Hechicero supremo ya se está preparando para el inevitable encuentro, al menos en éste genial fan art.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

La escena post-créditos de WandaVision mostró a Bruja Escarlata, tras deshacer el Hechizo y perder de nuevo a su familia, estudiando el Darkhold (el Libro de los Muertos de Agatha Harkness) utilizando su forma astral. Un truco del que ya alardeó Doctor Strange en su primera película en solitario, y que da a entender que el conocimiento de dicho libro será clave en la historia de Wanda y el futuro del UCM.

El artista digital BossLogic ha dedicado una de sus últimas publicaciones a imaginarse cómo se vería Doctor Strange mientras indaga en el Darkhold. Con gesto serio, el personaje de Benedict Cumberbatch trata de desentrañar todos sus misterios, que sin duda serán necesarios para comprender el verdadero poder y el alcance de la Magia del Caos de Bruja Escarlata.

La serie no ha revelado muchos detalles del Darkhold, pero en las grapas, es el libro que aúna todos los hechizos aprendidos por Chthon, uno de los magos ancestrales más poderosos de Marvel. Además, como explica Agatha, tiene un capítulo únicamente dedicado a La Bruja Escarlata, un ser que muchos usuarios de la magia en las grapas consideran casi mitológico.

Sin embargo, lo que Wanda parece desconocer en la escena post-créditos de WandaVision es que, en realidad, está aprendiendo magia oscura. Algo que se puede tornar muy peligroso y que sin duda será una parte fundamental del argumento de Doctor Strange and the Multiverse of Madness.