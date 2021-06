El teaser de Spider-Man: No Way Home revela su título español y confirma su conexión con Wandavision y Doctor Strange 2

Spider-Man No Way Home y Doctor Strange 2, partes de una misma trilogía

MADRID, 15 CulturaOcio)

A falta del primer tráiler de Spider-Man: No Way Home, siguen llegando pistas del que, muy posiblemente, es uno de los proyectos más esperados de la Fase 4 del Universo Marvel. Ahora, lo hace en forma de breves teaser internacionales que desvelan el título en castellano, y portugués, de la película. Un fugaz avance que, pese a no contener imágenes del filme, sí podría confirmar su conexión con otros títulos claves en la presentación del Multiverso.

Ha sido la cuenta de Sony Pictures Argentina la que ha compartido un teaser en el que se revelaba el logo del filme dirigido por Jon Watts y el título que la película llevará en Hispanoamérica, Spider-Man: Sin Camino a Casa.

Ese mismo día la cuenta brasileña de Sony Pictures subió un avance muy similar de la nueva película de Spider-Man en portugués que, aunque resulta muy parecido, no es exactamente igual.

Moral lá em cima! O próprio 🕷️ chegou trazendo mimos! Título versão brasileira? Temos! #HomemAranhaSemVoltaParaCasa - Dezembro somente nos cinemas. pic.twitter.com/gKyYz9Spcl — Sony Pictures Brasil (@SonyPicturesBr) June 14, 2021

En la versión de Argentina, se muestra el logotipo de la película en los colores azul y rojo que, en un parpadeo, se vuelve completamente rojo durante unos instantes. El lanzado desde Brasil es idéntico solo que el efecto de parpadeo es más elaborado y se asemeja a una interferencia de televisión.

Esto ha hecho saltar todas las alarmas ya que el efecto ha recordado a muchos fans a las interferencias mostradas en los títulos de crédito de Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) y que también aparecían a lo largo de la serie cuando algo interfería en la realidad falsa creada por Wanda Maximoff en Westview.

Según ya adelantó el equipo responsable de la serie protagonizada por Elizabeth Olsen, Wandavision era el inicio de una trilogía dentro del Universo Cinematográfico Marvel que estaría compuesta por Bruja Escarlata y Visión, Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

El propósito de este arco argumental es presentar a los espectadores lo que son los universos alternativos y las realidades paralelas que ya se dejaron atisbar en Vengadores: Endgame y que tendrán un papel fundamental en la tercera entrega del Spider-Man de Holland y en la secuela del personaje interpretado por Benedict Cumberbatch.

Por este motivo, ese sutil parpadeo hace intuir que el avance puede contener algún tipo de referencia a los otros proyectos de la compañía. De hecho, en el teaser eliminado la letras rojas de Spider-Man se asemejaban en gran medida al logotipo confirmado para la mencionada segunda película de Doctor Strange.

¿Significa esto que ese color carmesí tan amenazante es identificativo del Multiverso dentro del MCU? Para averiguarlo los fans tendrán que esperar al estreno de Spider-Man: No Way Home. El filme protagonizado por Tom Holland como el superhéroe arácnido y Zendaya como MJ, contará también con la participación de Benedict Cumberbatch como el Doctor Strange y de los villanos, el Doctor Octopus y Electro, interpretados por Alfred Molina y Jamie Foxx, entre muchos otros.

La película llegará a las salas en diciembre de 2021