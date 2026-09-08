Linternas 1x04 recupera a un gran villano de los cómics de DC y la infame película de Ryan Reynolds - HBO MAX

MADRID, 8 Sep. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en HBO Max el cuarto episodio de Linternas que, tras el extenso flashback del anterior capítulo, vuelve a centrar la acción en 2016, en la investigación de Hal Jordan y John Stewart en Rushville. La entrega incluye numerosos guiños para los fans de DC y, entre ellos, destaca la mención de un villano que ya fue llevado a la gran pantalla con Linterna Verde.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En el cuarto episodio de la ficción, Hal y John se cuelan en la propiedad de Macon con la esperanza de encontrar al Manhunter, que creen que debe ser el misterioso benefactor del hombre. La incursión no sale como habían planeado, pero poco después encuentran una nueva pista que seguir cuando un satélite que vigilaba su motel hace volar por los aires el coche de Zoe.

Con ayuda de la sheriff, el Linterna Verde y su recluta descubren que el satélite es propiedad de Atlas Inc., una empresa fundada por un tal Héctor Hammond. El nombre, aunque aparentemente nuevo para los personajes, sin duda es fácilmente reconocible para los fans acérrimos de los cómics, ya que se trata de un icónico villano caracterizado por su enorme cabeza.

También reconocerán el nombre aquellos que recuerden Linterna Verde, la película de 2011 protagonizada por Ryan Reynolds, en la que dicho personaje, encarnado por Peter Sarsgaard, era el principal antagonista.

¿SE TRATA DEL VERDADERO HÉCTOR HAMMOND?

El personaje que en la serie de HBO Max se presenta como Héctor Hammond tiene una cabeza de tamaño normal, pero parece conservar otros atributos del villano, como su gran inteligencia. Interpretado por Jason Manuel Olazabal, el personaje dice ser el Manhunter al que John han mandado a buscar y le amenaza con matar a sus padres si no llama de inmediato a los alienígenas que le contactaron.

No obstante, Hal no se deja engañar y pregunta a Héctor de qué color era Abin Sur, razonando que, si verdaderamente es el Manhunter que llegó a la Tierra junto a él, sin duda recordará ese detalle. Tras un poco de intimidación, el hombre acaba confesando que es humano y que su verdadero apellido no es Hammond, sino Gutiérrez.

No se sabe si esta ha sido la versión de Linternas de Héctor Hammond, un simple guiño para los fans o quizá un señuelo momentáneo que preceda la llegada del verdadero Hammond, si bien esta última posibilidad parece poco probable.