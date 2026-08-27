El showrunner de Linternas adelanta el futuro de Sinestro y Hal Jordan: "Aunque sea un manipulador..." - HBO MAX

MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

Linternas no pierde el tiempo y en su segundo episodio ha mostrado ya a uno de los más icónicos villanos de las grapas, el archienemigo de Hal Jordan, Sinestro, encarnado en la ficción por Ulrich Thomsen. Si bien por el momento apenas ha aparecido en una escena, todo apunta a que el personaje tendrá gran peso sobre la trama y el showrunner de la serie ha ahondado un poco en qué esperar de él.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Aunque la relación entre Hal y Sinestro difiere según la serie de cómics, la ficción de HBO Max ha optado por llevar a la pantalla la historia más conocida, aquella que los sitúa como mentor y alumno. Así, en el capítulo 2 de Linternas queda patente que Sinestro fue el maestro de Hal y que este fue quien le derrotó cuando organizó un golpe de estado y mató a uno de los Guardianes, por lo que los sentimientos que hay entre ambos son complejos.

Chris Mundy, showrunner de la serie, explicó en Lanterns: The Official Podcast, que la incorporación del villano tenía como objetivo explorar el "árbol de mentores" (Abin Sur entrenó a Sinestro, Sinestro a Hal y Hal ahora a John Stewart). "Sinestro puede hablar con Hal de una forma... No habla solo como el villano del lore, claro, ni del canon. Habla en plan: 'Oye, mira, yo te entrené. Somos amigos'", indicó.

"Creo que hay una parte de Hal que le va a hacer caso porque, aunque sea manipulador, aunque sea, ya sabes, el gran villano del canon, mucho de lo que sabe se lo debe a Sinestro", explicó el realizador. Y es que cabe apuntar que, al fin y al cabo, es a él a quien acude para saber más de los Manhunters en cuanto John le menciona su encuentro con Antaan.

LOS GUARDIANES TEMEN LA RELACIÓN DE HAL Y SINESTRO

"Si íbamos a profundizar en la relación entre John y Hal, entonces deberíamos al menos mencionar la relación de Hal con Sinestro y el temor que tienen los Guardianes respecto a esa relación, algo en lo que empezamos a adentrarnos un poco, ya sabes, a medida que avanza la serie", adelantó Mundy. El showrunner admitió además que, después de haber "dejado de lado muchos de los elementos más propios del cómic", la inclusión de Sinestro servía para "recordar al público que entendemos la serie que estamos haciendo".

Por su lado, la productora ejecutiva Vanessa Baden Kelly, describió a Sinestro como "alguien escurridizo" y se refirió a la conversación que mantiene con Hal y en la que sugiere que el mayor peligro que puede enfrentar no es el de un Manhunter, sino el de su pupilo, John. "Tanto si cree que John es la mayor amenaza como si no, sabe que eso mantendrá a Hal hablando", expuso.

"Puede recabar un poco más de información y empezar a buscar formas de conseguir, quizá, algo de ayuda de Hal", apuntó la productora ejecutiva, añadiendo que "el hecho de que Sinestro elija cuidadosamente sus palabras también es una forma de decir: 'Este tipo es alguien a quien hay que tener en cuenta en la serie'".