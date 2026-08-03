Ryan Reynols te desea dulces sueños en Cuentos con Ryan, el nuevo espacio de Nick Jr.

Ryan Reynols desea dulces sueños en Cuentos con Ryan, una colección de relatos que cobran vida, en Nick Jr. - NICK JR.

MADRID, 3 Ago. (CulturaOcio) -

Este verano los cuentos para dormir tienen un narrador de muchos quilates: Ryan Reynolds. Este lunes 3 de agosto, a patir de las 20:00 horas, Nick Jr. estrena Cuentos con Ryan en la que el protagonista de Deadpool pone rostro, voz y su característico sentido del humor a una colección de relatos que cobran vida mientras los narra.

Así, en cada episodio, que se estrenarán de lunes a viernes, el reconocido actor y productor se sienta a deleitar con una historia diferente a tres ovejitas que intentan conciliar el sueño. Lo que comienza como un sencillo cuento promete transformarse en un universo lleno de fantasía, donde la imaginación convierte cada narración en una experiencia visual que cobra vida.

EL PODER DE LA IMAGINACIÓN Y LA BUENA COMPAÑÍA

Con un ritmo pausado, un ambiente acogedor y el inconfundible carisma de Reynolds, la serie invita tanto a pequeños como a mayores a disfrutar juntos. Porque, a veces, la mejor forma de terminar el día es dejarse llevar por una buena historia.

Sin necesidad de grandes héroes ni personajes recurrentes, más allá de Ryan y sus tres curiosas ovejitas, la serie pone el foco en el poder de la imaginación y en la magia que encierran los cuentos cuando se comparten.