La guionista de Linternas explica por qué el entrenamiento de John Stewart es distinto del de otros Green Lanterns - HBO MAX

MADRID, 1 Sep. (CulturaOcio) -

Aunque tradicionalmente el poder de los Linternas Verdes emana de la voluntad, la serie de HBO Max lo liga también a la valentía. Y es que, tal y como revela el primer episodio, Hal Jordan solo tuvo que responder que no tenía miedo para conseguir su anillo, una prueba que muchos otros no pudieron superar, como muestra el tercer capítulo. Por su parte, John Stewart fue preparado desde su infancia para convertirse en un superhéroe a través de un duro entrenamiento que le hizo ser "más apto" y no solo por la ausencia de temores.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

"Cuando pensamos en la mitología de Linterna Verde, no solo pensamos en la valentía, sino también en lo que dicen los Linternas: sentir miedo y tener la fuerza de voluntad para superarlo", explicó la guionista Vanessa Baden-Kelly en una entrevista concedida a Screen Rant.

En el episodio 3 de Linternas, el padre de John Stewart suspende la prueba para convertirse en Linterna Verde al aceptar que tiene miedo cuando el anillo lo envuelve en una burbuja verde en medio de la noche y una profunda voz le hace la pregunta.

"Creo que, para John Sr., el miedo a abandonar a su familia, a su mujer y todo aquello por lo que habían trabajado tan duro era insuperable. Para cualquiera que quiera a sus hijos y a las personas que le rodean, lo último que haría jamás es abandonarlos", indicó la guionista, expresando que, en cierto modo, eso convierte al personaje de J. Alphonse Nicholson en uno en de los "más valientes de nuestra serie".

POR QUÉ LOS STEWART ERAN LA FAMILIA IDEAL PARA CRIAR AL PRÓXIMO LINTERNA VERDE

"Obviamente, los Stewart [pueden ser] las personas capaces de criar al próximo gran Linterna Verde [debido a] el hecho de que sí experimentan miedo y saben dónde poner límites y decir: 'No, nunca voy a hacer eso porque mi familia significa más para mí'", reflexionó Baden-Kelly. La guionista señaló que, lo que pretendían "al dar forma a John Stewart era un Linterna Verde que decidiera hacer las cosas de forma un poco diferente porque reconoce que la forma en que el anillo elige a la gente -lo que considera miedo y lo que no- es, en realidad, una auténtica tontería".

Y es que, para el equipo detrás de Linternas, "tener esas emociones, contar con esos principios que te guían sobre lo que debes y no debes hacer, sentir humanidad y experimentar emociones te hace, en realidad, más apto para el trabajo que carecer de ellas". Esto queda reflejado cuando, durante su entrevista con la Guardiana, John admite su humanidad sin considerarla una tara y acaba consiguiendo el puesto.