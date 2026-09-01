Linternas 1x03 confirma qué hizo Sinestro a los Guardianes del Universo y por qué lo encarceló Hal Jordan

Linternas 1x03 revela qué hizo Sinestro a los Guardianes del Universo y por qué lo encarceló Hal Jordan - HBO MAX

MADRID, 1 Sep. (CulturaOcio) -

El tercer episodio de Linternas indaga en el pasado de John Stewart y su entrenamiento para convertirse en Linterna Verde. La entrega aborda por qué el personaje de Aaron Pierre es elegido por los Guardianes y no por un anillo y hace referencia a la complicada relación entre Hal Jordan y Sinestro que, tal y como ha mostrado el adelanto del cuarto capítulo, jugará un importante papel en la serie.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

El episodio 3 de la serie comienza con John haciendo una entrevista para ser un Linterna Verde. El joven se encuentra cara a cara con una Guardiana (Laura Linney), si bien esta se presenta en forma humana, alegando que así la conversación será más cómoda... aunque finalmente se muestra, siempre de espaldas, en su verdadera forma.

John le da sus condolencias por la reciente muerte de uno de sus compañeros y pregunta por qué ella y los demás han decidido entrevistar a gente para el puesto cuando lo normal es que sea el anillo quien escoja a su portador. "Por tus condolencias", le responde.

La serie ya había revelado que Sinestro, quien fuera mentor de Hal, se corrompió y mató a uno de los Guardianes. El nuevo capítulo deja patente que esa es una de las razones que llevan a los alienígenas azules a involucrarse directamente en el proceso de selección del próximo Linterna Verde terrestre, ya que encuentran preocupante la lealtad que pueda guardar Hal hacia el rebelde. "Sinestro fue el instructor de Jordan, una figura paterna. Hal aún alberga afecto por su mentor, es muy... inquietante", expresa la Guardiana.

LOS PLANES DE SINESTRO PARA HAL JORDAN Y JOHN STEWART

Los Guardianes piensan en John como un reemplazo para Hal, al que ya han dado varios avisos y cuya relación con Sinestro temen. Tanto John como Hal parecen ser más o menos conscientes de esta realidad. "Es un plan de contingencia, un plan B", le dice el personaje de Kyle Chandler a Sinestro en el adelanto del episodio 4, refiriéndose a su pupilo. "¿Es intrépido?", pregunta el villano, a lo que Jordan responde que quizá.

"Bueno, entonces se le podrá controlar. Entonces se volverá arrogante. Y así, ignorará por completo tus verdaderas intenciones", sentencia Sinestro, advirtiendo a su antiguo alumno que deberá "matar a John Stewart".

Tanto Hal como John tienen motivos para desconfiar el uno del otro (e incluso de odiarse). Mientras que Hal puede ver al recluta como su potencial sustituto, aquel a quien los Guardianes consideran más preparado para el anillo que él, John puede guardar rencor a su maestro tanto por haber condicionado su vida al ser elegido en vez de su padre como por haber estropeado su misión encubierta y su carrera militar. Como ya muestra el avance, es de esperar que Sinestro intente aprovechar esas desavenencias para enfrentar a los dos Linternas Verdes.