Linternas 1x04 revela al fin la identidad de Manhunter con otro engaño: ¿Ha muerto... SPOILER?

MADRID, 7 Sep. (CulturaOcio) -

El cuarto episodio de Linternas, titulado La salchicha, despeja por fin una de las grandes incógnitas de la temporada: la identidad del Manhunter, la letal amenaza intergaláctica que desde hace años se oculta en Rushville. Y, finalmente, el personaje designado por la serie creada por Damon Lindelof y Tom King era uno de los señalados por los fans desde el inicio.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

Tras varios capítulos de pistas cruzadas, señuelos y sospechas que apuntaban específicamente al entorno de William Macon, e incluso a él mismo hasta el último momento, los compases finales del cuarto capítulo revelan que la temible criatura sintética buscada por Hal Jordan y John Stewart es Zoe Macon, la mujer del magnate interpretada por Poorna Jagannathan que mantiene un idilio con el propio Stewart.

La investigación lleva a Hal y John a infiltrarse en el complejo subterráneo de William Macon, convencidos de que el poderoso ranchero puede ser el responsable de la actividad alienígena que ha alterado la localidad.

Allí, a varios metros de profundidad encuentran justo lo que sospechaban: todo un entramado tecnológico fuertemente protegido y con armas de tecnología extraterrestre.

LA CURACIÓN DE MACON, LA CLAVE

Tras ser caputados, el propio Macon insiste en decirles a Han y John que él no es la criatura a la que buscan, sino alguien que recibió ayuda de un misterioso benefactor. Explica que padecía un cáncer terminal y que fue salvado por esa figura que también preserva la paz la salud de toda la localidad. Esa declaración, unida a la tecnología alienígena de la que dispone, recontextualiza el papel de Macon: no sería el Manhunter, sino alguien profundamente ligado a él... o a ella.

La clave llega en la conversación posterior de Zoe con John. Después de acercarse de nuevo al joven aprendiz de Lantern, y de volver a acostarse juntos, Zoe le avisa del peligro de seguir investigando -"tu opción es irte del pueblo o que te maten", advierte- y sugiere que Macon no es quien tiene poder sobre ella, sino al revés.

"No lo has entendido. No le debo nada, pero él a mí sí. Cuando lo conocí, se estaba muriendo y salvé su vida", le dice. Una frase que inicialmente parece una reivindicación personal, pero que después adquiere un sentido de revelación total: Zoe es quien posee el conocimiento y la capacidad no humanos con los que William fue curado.

Poco después, llega la gran maniobra de distracción. Al abandonar la habitación de John, un láser disparado desde el espacio aparentemente destruye la camioneta de Zoe, dando a entender que ha muerto. Hal y su alumno rastrean el ataque hasta una empresa vinculada a un supuesto Hector Hammond, nombre muy reconocible para los fans de DC, y descubren instalaciones ganaderas repletas de tecnología alienígena.

Pero el hombre al que encuentran no es el auténtico Hector Hammond, ni tampoco el Manhunter, aunque se presente como tal ante ellos y amenace con matar a los padres de John con otro satélite. En realidad se trata de Hector Gutiérrez: un humano utilizado como fachada por el verdadero Manhunter.

¿ESTÁ MUERTA ZOE MACON Y ES ELLA MANHUNTER?

La confesión de Gutiérrez señala primero a William Macon como el Manhunter, aunque el episodio guarda la revelación definitiva para su tramo final. Hal empieza a sospechar al comprobar que primero John no reaccionó con auténtico dolor ante la supuesta muerte de Zoe, mientras sí se descompone visiblemente cuando Hector amenaza a sus padres.

El veterano y experimentado Jordan ata fácilmente cabos: John sabe, o al menos intuye, que Zoe sobrevivió a la explosión; y la única forma en que pudo hacerlo es que no sea humana. De este modo, Hal verbaliza la conclusión: Zoe Macon es el Manhunter.

El cierre no solo desenmascara a Zoe, sino que fractura la alianza entre los dos protagonistas. John ha ocultado sus sospechas, probablemente porque desconfía de la versión que los Guardianes y los alienígenas de Antaan han dado sobre los Manhunters, y porque su relación sentimental con Zoe condiciona por completo su juicio.

Hal, por su parte, decide actuar por cuenta propia: abandona a John y estrella el coche en el que viajaban contra un poste y, todo parece indicar, que se dispone a capturar a Zoe sin su compañero.

Con el misterio de quién es el Manhunter ya resuelta, ahora Linternas tiene encima de la mesa otras interrogantes como qué hizo Zoe para convertirse en objetivo, qué es lo que sabe y por qué les interesa a los Guardianes que eso no salga a la luz.