The Batman 2 confirma el regreso del villano de DC más icónico

Archivo - Así se verá Arkham en The Batman 2 con Robert Pattinson - WARNER BROS. - Archivo

MADRID, 6 Jul. (CulturaOcio) -

Hace unos meses, The Batman: Parte 2 comenzó su rodaje y Matt Reeves anunció su reparto, dando a conocer quiénes retomarían sus papeles de la cinta original y qué nuevos fichajes se sumarían a la secuela. Notablemente, el cineasta no mencionó a Barry Keoghan, que en la primera entrega hacía una breve aparición como el Joker, pero informaciones recientes sí que lo sitúan en la nueva entrega.

Según Box Office Pro France, que ha publicado un resumen de la presentación de Warner Bros. en el Studio Show 2026, formarán parte del elenco de The Batman: Parte 2 Keoghan, Andy Serkis, Sebastian Stan y Scarlett Johansson, además de Robert Pattinson. Mientras que el propio Reeves ya había confirmado la participación de Serkis, Stan y Johansson, además de la de Brian Tyree Henry, Sebastian Koch y Charles Dance, no ha hecho mención alguna a Keoghan.

Por el momento, no se sabe a ciencia cierta a qué villanos tendrá que hacer frente el caballero oscuro en la secuela, si bien ciertos rumores apuntaron a que Stan encarnaría a Harvey Dent/Dos Caras, papel que ahora se especula que podría recaer en Tyree Henry, con Stan dando vida a Victor Zsasz.

¿CONTARÁ MATT REEVES CON KEOGHAN EN LA SECUELA?

Keoghan interpretó al Joker en la primera entrega de The Batman, pero de manera muy fugaz, apareciendo entre las sombras manteniendo una conversación con Enigma dentro de Arkham al final del filme... y más ampliamente siendo interrogado por el caballero oscuro en una escena eliminada. El actor ya ha expresado su disposición a volver a encarnar al personaje, si bien también comentó en 2024, en su paso por el podcast de Josh Horowitz Happy Sad Confused, que regresar no dependía de él y que por el momento no le habían contactado.

Por otro lado, Keoghan está actualmente involucrado en un proyecto que difícilmente podría dejarle tiempo para tener un papel de importancia en The Batman: Parte 2. El nominado al Oscar dará vida a Ringor Starr en los cuatro biopics de los Beatles dirigidos por Sam Mendes, protagonizando una de las cintas y formando parte del reparto de las otras tres.

Sería posible que Keoghan apareciese brevemente en la secuela de The Batman, de manera similar a como hiciera en la cinta de 2022, de cara a pasar a un primer plano en una tercera película. No obstante, no ha habido ninguna confirmación oficial al respecto.