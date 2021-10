¿Hay escena post-créditos al final de What If 1x09?

¿Hay Escena Post-Créditos En El Final De What If 1X09?

MADRID, 6 Oct. (CulturaOcio) -

La primera temporada de What If...? (¿Qué pasaría si...?) llegó a su fin este miércoles en Disney+ con el estreno de su noveno y último episodio. Un capítulo que abordó, tal y como estaba previsto, la lucha de Doctor Strange Supreme y otros héroes del multiverso contra el temible Ultrón y que puso punto final a la primera temporada de la serie de animación. Tras la épica batalla la pregunta que se hacen muchos fans es evidente... ¿Hay escena post-créditos en el capítulo 1x09 de What If?

Hay que recordar que las secuencias durante los títulos de crédito finales son toda una tradición en el Universo Cinematográfico Marvel que ha pasado de sus películas también a sus series. Eso sí, en las ficciones de Disney+ las escenas post-créditos se han hecho de rogar.

Así, Falcon y el Soldado de Invierno no contó con secuencias de este tipo hasta su quinto capítulo y Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) lo postergó hasta el séptimo episodio. Loki, la serie protagonizada por Tom Hiddleston fue la que menos tiempo ha tardado en utilizar este recurso ya que su primera secuencia extra se vio en el cuarto capítulo.

Y en este caso, a la pregunta de si hay secuencia extra en el último capítulo de What If, la respuesta es afirmativa, ya que el capítulo final de la serie de animación presenta la que es su primera escena post-créditos.

Una secuencia que tiene como protagonista a la Capitana Peggy Carter, que fue el centro del primer capítulo de la serie, dando así una sensación de cerrar el círculo de multiversos que esta primera temporada ha supuesto para los fans marvelitas.

La segunda temporada de What If...? ya está en desarrollo, aunque aún no tiene fecha de estreno. La próxima cita con el Universo Marvel será en los cines con el estreno el 5 de noviembre de Eternals, la ambiciosa película dirigida por la ganadora del Oscar Chloé Zhao y que está protagonizada por Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Kit Harington, Kumail Nanjiani, Salma Hayek, entre otros.

También regresarán pronto las series del UCM a Disney+, ya que en noviembre, concretamente el miércoles 24, hará su debut Ojo de Halcón (Hawkeye) la ficción protagonizada por el arquero al que da vida Jeremy Renner. El miembro fundador de los Vengadores estará acompañado por Hailee Steinfeld, Vera Farmiga, Tony Dalton, Florence Pugh, Fra Fee, Alaqua Cox y Zahn McClarnon