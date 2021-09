What If 1x08: Así arrebata Ultrón las Gemas del Infinito a Thanos

El octavo episodio de What If...? (¿Qué pasaría si...?) muestra un terrible universo alternativo en el que los Vengadores no logran crear a Visión, lo que hace que Ultron complete su plan de implantarse en un cuerpo de vibranium con la Gema de la Mente y venza a los superhéroes. Una premisa que, por si no fuera lo suficientemente nefasta de por sí, empeora ya que, tal y como mostró el anterior capítulo, el villano logra hacerse con las Gemas del Infinito convirtiéndose en un enemigo formidable.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Cuando Ultrón, encarnado físicamente en el sintezoide que los fans conocen como Visión, cree que ha acabado con toda la Humanidad, mira a su alrededor pensando que ya ha alcanzado la paz absoluta. Entonces, como una respuesta caída del cielo, aparece Thanos portando todas las Gemas del Infinito salvo la de la mente, que se encuentra en la frente de Ultrón.

Dispuesto a completar su plan, el Titán Loco irrumpe en la Tierra para completar su Guantelete... pero nada más lejos de la realidad. Al verlas, el androide las encuentra "fascinantes" y decide hacerse con ellas. Para hacerlo, ni corto ni perezoso, parte en dos de forma fulminante a Thanos con un rayo de su frente desde la Gema que allí porta.

Después, y tras deshacerse de Thanos sin ningún esfuerzo, sirviéndose del mismo arma, funde el Guantelete del Infinito e incorpora a su cuerpo, con unas armadura, odas las Gemas.

Entonces, el villano exclama: "Voy a traer la paz a nuestro tiempo, a cualquier rincón del Universo". Tras ello, Ultrón viaja por todos los rincones de su universo destruyendo ubicaciones tan icónicas como Asgard, a los Soberanos, Sakaar, Ego o Xandar.

Gracias al poder de las Gemas, Ultrón consigue destruir a todo ser viviente, o al menos eso cree. Cuando piensa que no le queda nada por aniquilar, la IA creada por Tony Stark siente la presencia de El Vigilante y se encara con él en un combate, con el propósito de poder llevar la paz, su paz que consiste en la ausencia de vida, también otras realidades alternativas.

Acorralado, incapaz de vencer a un enemigo del que solo puede huir y que pone en jaque todo el Multiverso, el omnipresente narrador de What If... tenga que viajar hasta la destruida realidad del Doctor Strange Supremo, presentado en el episodio cuatro, para pedirle su ayuda contraviniendo así su juramento de no intervenir.

Todo apunta a que los espectadores podrán conocer cómo continúa esta historia, ya que Marvel ha publicado imágenes en las que se ve a la variante de Strange junto al que parece ser el Thor fiestero del séptimo capítulo.

Si bien es posible que esas imágenes correspondan a la segunda temporada de la serie, cabe la posibilidad de que los espectadores puedan conocer más sobre el plan de El Vigilante y Strange para derrotar a Ultrón en el noveno y último capítulo de What If...? que estará disponible en Disney+ desde el 6 de octubre.