El crossover entre Marvel y Star Wars ya es oficial... gracias a What If

La serie What If...? (¿Qué pasaría si...?) muestra cómo sería el Universo Cinematográfico Marvel si los acontecimientos hubieran ocurrido de un modo distinto al mostrado en las películas. Un infinito mundo de posibilidades que ahora ha crecido aún más tras el encuentro con otra gran franquicia, Star Wars.

A pesar de que el guionista principal de la serie, A.C. Bradley, ha señalado en varias entrevistas que Marvel no le permitió utilizar a los personajes creados por George Lucas, el último episodio ha presentado una atrevida incursión en el Universo de Star Wars, sentando así un precedente para futuras producciones.

Durante el capítulo en cuestión, Ultrón logra su objetivo de implantarse en el cuerpo de vibranium (el que iba a ser para Visión), derrotar a los Vengadores, hacerse con las Gemas del Infinito y aniquilar a todo ser viviente de su universo. Sin embargo, cuando cree que ya no le queda nada más por destruir, descubre la existencia del Vigilante. Aunque el ser omnipresente y narrador de la serie trata de detenerlo, el androide traspasa su realidad, llegando hasta el multiverso y plantándole cara.

De este modo, tiene lugar un épico combate cuerpo a cuerpo entre Ultrón y el Vigilante, que les lleva a darse de mamporros por todo el Multiverso. Entre las localizaciones que visitan entre puñetazo y puñetazo se encuentran Wakanda, Nueva York o Skrullos, pero también dos lugares muy icónicos correspondientes a una galaxia muy, muy lejana.

La primera de ellas puede verse durante menos de un segundo y es el planeta magmático Mustafar. Durante La venganza de los sith, en él, tal y como recodarán los fans de Star Wars, Obi-Wan y su discípulo se enfrentaron a muerte en un combate tras el que el joven Anakin acabó prácticamente destrozado. En el episodio de What If puede verse el castillo que el sith construyó en esta ubicación, tal y como apareció en Rogue One.

Pero además, también se observa la superficie de un planeta selvático con una flora muy particular que corresponde a Felucia. En este planeta, mostrado también en La venganza de los Sith, tuvo lugar la muerte de la Maestra Jedi Aayla Secura a manos de los Soldados Clon tras la Orden 66 emitida por Darth Sidious.

Aunque se trata solo de dos pequeños guiños, la serie ha sentado un importante precedente que podría adelantar más encuentros entre ambas franquicias en un futuro no tan lejano. Para seguir conociendo el Multiverso, los fans tendrán que esperar al estreno del noveno y último episodio de la primera temporada, disponible en Disney+ desde el 6 de octubre.