Gamora es la heredera de Thanos en el final de What If (1x09) de Marvel

MADRID, 4 Oct. (CulturaOcio) -

La primera temporada de What If...? (¿Qué pasaría si...?) llega a su fin este miércoles en Disney+ con el estreno de su noveno y último episodio. Un capítulo que ha lanzado su cartel oficial que tiene protagonista a Gamora, una de los miembros de Guardianes de la Galaxia... o no.

Y es que el póster muestra la imagen de una variante del personaje encarnado por Zoe Saldaña el el Universo Cinematográfico Marvel que porta una vestimenta que rápidamente identificarán los seguidores del la Casa de las Ideas.

Se trata de la imponente armadura que lucía el poderoso Thanos en Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame y que ahora la hija adoptiva del Titan Loco porta con fiera y altiva mirada. Además, en su mano izquierda también se adivina a ver lo que parece ser la devastadora espada de doble filo de Thanos.

Gamora arrives! See her in the season finale of Marvel Studios' #WhatIf...?, streaming Wednesday on @DisneyPlus. pic.twitter.com/B6PbGgzcBn — Marvel Entertainment (@Marvel) October 4, 2021

Es de esperar que el noveno y último capítulo de What If...? retome lo relatado en el anterior episodio, cuando una temible variante de Ultron, que consiguió derrotar a los Vengadores, hacerse con el cuerpo de vibranium (el sintezoide que en el UCM fue para Visión) y matar a Thanos en un abrir y cerrar de ojos para conseguir todas las Gemas del Infinito, se enfrentó al Vigilante.

El villano, al que ni siquiera el omnipresente narrador de la serie puede detener, ha accedido al Multiverso y amenaza con acabar con toda la vida en todas las realidades alternativas, al igual que hizo ya en la suya. Una situación límite que obliga al Vigilante a romper su juramento de no intervenir y a buscar la ayuda de otro personaje que llegó a acumular tal poder que fue capaz de sentir su presencia: el oscuro Doctor Strange Supreme del capítulo 4.

En su afán por detener a Ultrón/Visión es de esperar que esta variante del Hechicero Supremo cuente con la ayuda de otros héroes de realidades alternativas, como por ejemplo la propia Gamora que tendría así oportunidad de vengar a su padre adoptivo.