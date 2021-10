What If 1x09: Marvel explica el agujero de guion de las Gemas del Infinito y Loki

What If 1x09: Marvel explica el agujero de guion de las Gemas del Infinito, Ultrón y Loki

En su último episodio, la serie What If...? (¿Qué pasaría si...?) presentó un Universo en el que Ultrón, con el cuerpo de vibranium que en el UCM fue de Visión, lograba hacerse con las seis Gemas del Infinito y, de este modo, aniquilar a todo ser viviente en su realidad. Sin embargo, el androide pronto encontró otra motivación al descubrir la existencia del Vigilante. Ultrón traspasó el Multiverso en un giro de guion que no ha convencido a muchos.

Según reveló la serie de Loki, las Gemas del Infinito solo tienen efecto dentro de su propio Universo, lo que significa que si son llevadas a otra realidad no podrían funcionar, como se vio en la ficción protagonizada por Tom Hiddleston. Esto plantea según algunos fans un enorme agujero de guion dentro del octavo episodio de What If...?, ya que Ultrón aparece utilizando las Gemas en mundos distintos al suyo.

Ante esta aparente incongruencia, la guionista principal de la serie, A.C.Bradley ha decidido pronunciarse, aportando una explicación que presuntamente justificaría esa decisión. "Solo quiero recordaros que Ultrón está usando las Gemas del Infinito para darse poderes a sí mismo, que es de su mismo universo", ha señalado la escritora antes de añadir que eso hace que sea "coherente que vaya repartiendo puñetazos por todo el Multiverso, convirtiéndolo en un caos".

Bradley por tanto ha apuntado de este modo que la clave de todo es la compatibilidad entre las Gemas y su portador y que, si en cambio otro personaje de un Universo diferente tratara de usarlas, no tendrían ningún poder. Una justificación que, sin embargo, podría estar de nuevo en conflicto con lo planteado en el noveno episodio.

En el último capítulo de la primera temporada, cuando los Guardianes del Multiverso creen haber derrotado a Ultrón, Killmonger se apodera de las Gemas integrándolas en su armadura. De acuerdo a la explicaciones de Bradley, al ser de otro Universo, el primo de T'Challa no podría hacer uso de las piedras cósmicas.

La única razón que hace posible que esto pueda suceder sin entrar en una grave incoherencia, es que el villano de Black Panther ha utilizado la tecnología de uno de los esbirros de Ultrón para incorporarse las Gemas. De este modo, podría entenderse que está empleando una herramienta de esa misma realidad como una especie de transformador o soporte que le permite manipular el artefacto.

Uno de los principales problemas de la serie es que debido a la corta duración de sus episodios, muchos de estos pequeños detalles no tienen tiempo de ser explicados correctamente, lo que puede generar gran confusión entre los espectadores y aparentes fallos de guion.

Para seguir conociendo el Multiverso y sus normas, los fans de Marvel tendrán que esperar a la segunda temporada de What If...? que, a pesar de estar confirmada, no cuenta aún con fecha de estreno.