El final de What If...? 1x01 explicado: ¿Dónde está Peggy Carter?

MADRID, 11 Ago. (CulturaOcio) -

El primer episodio de ¿Qué pasaría si...? (What If...?), la nueva serie de Marvel para Disney+, ha presentado un Universo alternativo donde es Peggy Carter quien se somete al suero del supersoldado, en lugar de Steve Rogers, convirtiéndose así en la Capitana Carter.

Un giro total a la historia narrada en Capitán América: El primer Vengador que ha puesto patas arriba lo que fue el primer paso para la creación de la iniciativa Vengadores. Sin embargo, el final del capítulo revela algo que, sin duda, será fundamental en el desarrollo de Peggy y de este nuevo Universo.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Al final del capítulo, Carter, junto a Stark, Bucky y un equipo de soldados llegan hasta la fortaleza de Cráneo Rojo, donde está retenido Rogers. Allí descubren que el líder de Hydra está tratando de utilizar un portal a otro universo para traer a un monstruo tentacular, al que pretende utilizar como arma para ganar la Guerra.

Sin embargo, Peggy logra llegar a tiempo y junto a Rogers, que pilota un traje construido por Howard Stark, se enfrentan a la terrible criatura. Aunque Carter logra derrotarla, a cambio de esa victoria Peggy acaba siendo engullida por el portal que la traslada a, ni más ni menos que... las instalaciones de Shield en 2012.

Allí se encuentra con Nick Furia y Clint Barton, quienes la reconocen al instante. Cuando Peggy pregunta donde está Steve, el personaje al que da voz Samuel L. Jackson le responde: "La Guerra acabó hace 70 años", a lo que Carter replica: "¿Ganamos la Guerra?".

Lo cierto es que el episodio acaba justo en ese momento sin que los espectadores descubran si, en ese Universo, la victoria fue de los Aliados o si por el contrario los hombres de Hydra se hicieron con el mundo. De un modo u otro, todo parece apuntar a que Nick Furia estaría reclutando a los Vengadores, al igual que en las películas, y que Carter podría ser una de las primeras incorporaciones.

Aunque todavía no hay confirmación oficial de si la historia de Peggy Carter obtendrá continuación, Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, ya ha anunciado que What If...? contará con una segunda temporada. Por tanto, es más que posible que la próxima tanda de episodios continúe narrando las consecuencias de los acontecimientos mostrados en esta.