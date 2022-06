El guionista de Obi-Wan Kenobi ya tiene una idea para la temporada 2... con Qui-Gon Jinn

MADRID, 29 Jun. (CulturaOcio) -

Después de que Obi-Wan Kenobi haya concluido sus andanzas en Disney+ tras el estreno de sus seis capítulos, no son pocos los fans de la franquicia galáctica a los que les gustaría que la ficción contase con una segunda temporada. Una posibilidad que Lucasfilm no descarta y para la uno de los guionistas de la serie de Star Wars ya tiene en mente las que podrían ser las líneas maestras de su trama.

Y es que, a pesar de estar concebida inicialmente como una miniserie de una única temporada, aún hay mucho de la historia del maestro jedi por explorar. De hecho, según ha revelado el guionista Stuart Beattie en una entrevista concedida a The Direct, en un principio la ficción protagonizada por Ewan McGregor se creó como una trilogía de películas.

Al menos, hasta que Disney decidió cambiarlo todo y apostó por el formato televisivo, convirtiéndola en una miniserie en la que, a pesar de no haber estado implicado directamente, fueron los trazos de su guion los que ayudaron a componer los episodios 1, 2,3 y 6 por los que aparece acreditado. Así lo ha confirmado el guionista que, además, ha dejado caer que ya tiene la que podría ser la base para la trama de la segunda temporada.

Una que según el mismo ha confesado, se centraría en que Obi-Wan llegara a "aceptar su propia muerte" antes de su sacrificio final en Una nueva esperanza.

"De nuevo, es uno de esos temas universales con los que todos lidiamos, llegar a comprender nuestra propia mortalidad. Ese fue el segundo paso de la evolución para mí, que Obi-Wan tiene que aceptar ahora su propia mortalidad, de alguna manera en una profecía, o con Qui-Gon diciéndole: 'Llegará un momento en el que te tendrás que sacrificar por el bien', y luego [Obi-Wan] diría: '¿Qué? No, no, no, no, estoy aquí para ayuda... No puedo, no', explicó el guionista.

En su entrevista, el escritor especuló con la posibilidad de que la continuación de la serie, si se llegara producir, exploraría cómo Obi-Wan llega "a ese punto en el que ha aceptado la idea de que va a morir y de que va a hacerlo de forma voluntaria en un momento crucial, y sabrás cuando sucederá ese instante".

"Está reconociendo que ya se embarcó en este viaje, y aguarda este momento, y así es como es capaz de hacerlo más fácilmente. Para hacer esto [su sacrificio], y morir", comentó el guionista, para el que esta, sería la segunda evolución del personaje. "Si estuviera involucrado en la segunda temporada de Obi-Wan, esa sería la tesitura en la que pondría al personaje. Eso, para mí, sería lo realmente interesante. Y como decía, algo universal", zanjó Beattie.

En cualquier caso, aunque el futuro de Obi-Wan Kenobi parece incierto, puesto que, de momento, no hay ninguna confirmación oficial para llevar a cabo una segunda temporada. La próxima producción de la saga será la serie Andor, que tras su debut en Rogue One: Una historia de Star Wars, supondrá la vuelta de Diego Luna, como Cassian Andor y se centrará en las aventuras del protagonista durante sus años de formación con La Rebelión. La ficción se estrenará en Disney+ el próximo 31 de agosto.