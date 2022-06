Ewan McGregor explica por qué Yoda no aparece en Obi-Wan Kenobi

MADRID, 28 Jun. (CulturaOcio) -

Tras escapar de la Orden 66 pero fracasar en su intento por frenar al Emperador Palpatine y Darth Vader, Yoda y Obi-Wan (Ewan McGregor) se exilian: Yoda se va a los pantanos de Dagobah y Obi-Wan se marcha a Tatooine. La serie Obi-Wan Kenobi arrancó su narración una década después de los eventos de Star Wars. Episodio III: La venganza de los sith, por lo que Yoda sigue vivo durante su relato, pero la ficción de Disney+ no revela qué fue del anciano y venerable maestro Jedi.

"Todo lo que le queda es cuidar de Luke Skywalker. Eso es todo lo que le queda, realmente, y tratar de comunicarse con su antiguo maestro, Qui-Gonn, en su vida espiritual", explicó Ewan McGregor en The Jess Cagle Show sobre su personaje. "Pero no puede comunicarse con ninguno de sus antiguos mentores. No puede comunicarse con Yoda, no puede comunicarse con ninguno de los Jedi supervivientes por temor a delatarse", agregó.

"En aquella época, si un Jedi usaba la Fuerza, los Inquisidores podrían sentirlo y saber dónde está. Es como usar tu teléfono o algo así, supongo. Conectará en una torre en algún lugar si usas la Fuerza", expuso para justificar a ausencia de contacto de Obi-Wan con Yoda en unos momentos tan críticos como los vividos durante los seis capítulos de la serie

Además de McGregor, completan el elenco de la ficción Hayden Christensen, Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Vivien Lyra Blair, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr. y Sung Kang, entre otros actores.

Aunque aún no se ha confirmado, es posible que Obi-Wan Kenobi regrese con una temporada 2. "Francamente, nos propusimos hacerlo como una serie limitada. Pero creo que, si hay una buena conexión y la gente realmente quiere más Obi-Wan, es algo que consideraríamos", declaró Kathleen Kennedy, máxima responsable de Lucasfilm, a Entertainment Tonight.