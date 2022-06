Obi-Wan Kenobi: Un legendario personaje de Star Wars justifica su regreso en la serie de Disney+

MADRID, 26 Jun. (CulturaOcio) -

Después de seis capítulos ambientados entre las dos trilogías, la de las precuelas y la original, Obi-Wan Kenobi, la serie de Star Wars protagonizada por Ewan McGregor, llegó a su fin. Lo hizo con una última entrega que regaló a los fans, además de un nuevo y épico combate, el retorno de uno de los personajes más queridos de la saga.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Como bien sabrán los fans de la franquicia, el último capítulo contó con la aparición de dos figuras tan importantes como legendarias dentro de Star Wars. De un lado, el Emperador Palpatine, que hizo su primera aparición en la serie de nuevo interpretado Ian McDiarmid a través de un mensaje holográfico, y Qui-Gon Jinn, el maestro jedi al que volvió a dar vida Liam Neeson.

El retorno de Neeson ha sido tan esperado por el fandom como sorprendente. Especialmente teniendo en cuenta que el propio actor salió al paso de los insistentes rumores sobre su presencia en la serie, ambientada diez años después de los eventos relatados en el Episodio III - La venganza de los Sith, para desmentir su regreso.

"Creo que sí... si fuera para una película. Soy algo esnob cuando se trata de la televisión, lo admito, sencillamente me gusta la gran pantalla, ¿sabes?", dijo en una entrevista concedida hace poco más de dos meses... cuando por tanto ya sabía que iba a retornar en la serie de Obi-Wan.

"En realidad no quería que nadie más interpretar a Qui-Gon Jinn y quería mostrar mi respeto por George y la mitología del mundo que creó", se ha justificado el actor en declaraciones a The Hollywood Reporter en las que ha analizado su regreso a franquicia. "Además, Ewan es un gran amigo, me encantó trabajar con él durante La amenaza fantasma hace 25 años", sentenció.

Neeson interpretó por primera vez al personaje en 1999, en la primera entrega de las precuelas de Star Wars. Además, puso voz al personaje en sus apariciones en la serie de animación de Las Guerras Clon y la voz de Qui-Gon Jin fue una de las muchas que escuchó la Rey de Daisy Ridley en el filme de 2019, El ascenso de Skywalker.

Ahora, el personaje, que murió en La amenaza fantasma a manos de Darth Maul, el villano que después fue derrotado por Obi-Wan, ha regresado como fantasma de la Fuerza en el tramo final del sexto capítulo de la serie. "Vaya, sí que has tardado", le dice Qui-Gon. "Empezaba a pensar que no aparecerías", replica Obi-Wan. "Siempre he estado aquí, pero no estabas preparado para verlo. Vamos, nos espera un largo camino", concluye el antaño maestro jedi.