Obi-Wan Kenobi ha convertido a 14 jedi en canon de Star Wars

MADRID, 27 Jun. (CulturaOcio) -

Además de regalar a los fans la revancha más esperada, la serie de Obi-Wan Kenobi puede presumir de otros muchos logros, entre ellos la "canonización" masiva de jedi. Y es que la ficción protagonizada por Ewan McGregor ha convertido en canon oficial a 14 usuarios de la Fuerza que, hasta ahora, formaban parte de Star Wars Legends, el universo expandido y oficial, pero no esencial, de la franquicia.

Y es que, cuando Disney compró Lucasfilm en 2012, decidió que los videojuegos, cómics o novelas de la saga pertenecientes al universo expandido de Star Wars quedaran fuera del canon estableciendo todas estas aventuras y sus personajes en una categoría llamada Star Wars Legends.

Ahora, la última serie hasta la fecha de la saga ha rescatado algunos de esos personajes dándoles vitola de "oficialidad". Lo hace en su quinto capítulo, donde muestra la base de operaciones en Jabiim de La Senda, una red clandestina que, tras la masacre de la Orden 66, protegió a los Jedi y a otros sensibles a la Fuerza ocultándolos en varias localizaciones secretas por toda la galaxia.

Allí, mientras caminando por la base, Obi-Wan se encuentra con distintas inscripciones en Aurebesh, el sistema de escritura del idioma básico galáctico, talladas en la pared. El youtuber Kyle Katarn ha obtenido notas de producción del departamento de arte de la serie, que revelan que estas inscripciones no eran meras frases o palabras -"la luz se apagará, pero jamás será olvidada", lee Kenobi- sino también los nombres de 16 Jedis que han aparecido en diversos proyectos de Star Wars, y que tallaron su nombre en la pared mientras permanecían escondidos en la base. The Direct ha recogido todos ellos en un artículo.

ENO CORDOVA Y CERE JUNDA YA ERAN CANON

Los dos primeros nombres que aparecen en la pared y que son los únicos que eran canon hasta la fecha, pertenecen al videojuego Star Wars Jedi: La Orden caída, de 2019. Eno Cordova, el primero de ellos, es un Maestro Jedi que guía a Cal Kestis, protagonista del videojuego, en su viaje en busca de un Holocrón. El segundo es el de Cere Junda, que fue padawan de Eno y una de las aliadas de Cal antes de la Orden 66, lo que sugiere que trabajaron juntos incluso después de la caída de la Orden Jedi.

Los 14 restantes, que hasta ahora pertenecían a Star Wars Legends, el universo expandido pero no canónico de la saga, ahora ya entran a formar parte del canon de la franquicia galáctica con su presencia en Obi-Wan Kenobi.

RAHM KOTA

El primero de esos 14 nombres es el de Rahm Kota. El Maestro Kota era uno de los protagonistas de Star Wars: El Poder de la Fuerza, otro videojuego de 2008 ubicado durante el ascenso del Imperio entre La Venganza de los Sith y Una nueva esperanza.

FABLE ASTIN

El siguiente es el de Fable Astin, que procede de una historia titulada Uhl Eharl Khoehng, la cual fue publicada en Star Wars Adventure Journal 8 en 1995. Fable era una Jedi que creció durante el ascenso del Imperio y que luchó por la Alianza Rebelde, aunque fue entrenada por un inquisidor llamado Adalric Cessius Brandl.

CORWIN SHELVAY

El nombre de Corwin Shelvay también puede verse tallado en la pared de la base de Javiim, pero, como el resto, al estar escrito en Aurebesh, es imposible de identificar. Shelvay también apareció en una historia corta titulada Dark Vendetta, publicada en Star Wars Galaxy #8 en 1996, y le sigue a él y a su Maestro Darrin Arkanian mientras intentan escapar del Imperio cuando están en Coruscant.

DRUN CAIRNWICK

Otro superviviente de la Orden 66 que aparentemente fue ayudado por miembros de La Senda y cuyo nombre aparece en la pared es Drun Cairnwick, quien era un personaje sensible a la Fuerza que finalmente completó su entrenamiento para convertirse en Jedi en el libro Guía de la Galaxia 6, de 1990.

¿QU RAHN?

La siguiente palabra de la pared se traduce como "Qu". Aunque no da mucho de sí, podría referirse a un Jedi llamado Qu Rahn, del videojuego de 1997 Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II. Aprendiz de Yoda, trabajó duro para evitar al Imperio después de la Orden 66. Más adelante en su vida, Qu pudo encontrar a Yoda, le dieron el rango de Maestro Jedi e incluso le enseñaron a convertirse en un fantasma de la Fuerza.

DJINN ALTIS

Djinn Altis es el siguiente. Apareció en una novela titulada Star Wars: The Clone Wars: No Prisoners de 2009, y en realidad no tenía las mismas creencias y valores que la Orden Jedi, lo que le llevó a crear su propia facción llamada Jedi Altisiano. Este grupo no se oponía a la Orden original y seguía ayudando a la República, pero no creía en la estricta regla que limitaba el número de aprendices que podía tener un Maestro.

TIBERIUS ANDERLOCK

De nuevo en un videojuego de 2003, Star Wars Galaxies, aparecía Tiberius Anderlock. En su paquete de expansión, Jump to Lightspeed, Anderlock era miembro de la Orden Jedi y un hábil piloto, pero fue asesinado en algún lugar del sistema Dathomir un año después de la batalla de Yavin.

VALIN HALCYON

Valin Halcyon fue un Jedi cuya primera aparición fue en una novela de Timothy Zahn de 1997, Side Trip. También había aparecido antes en X-wing: The Krytos Trap, y, al igual que el resto de los personajes mencionados anteriormente, pudo escapar del Imperio tras La venganza de los Sith.

NICHOS MARR

Otro nombre es el de Nichos Marr, un personaje sensible a la Fuerza que estaba constantemente huyendo del Emperador Palpatine y del Imperio. Después de que Luke Skywalker abriera su Academia Jedi en Yavin 4, Nichos se convirtió en Jedi, pero murió a causa de una enfermedad.

ROGANDA ISMAREN

Los Hijos de los Jedi, novela publicada en 1995 por Barbara Hambly, presentó a los fans de Star Wars a Roganda Ismaren, una Jedi que escapó durante la Purga Jedi. Sin embargo, fue capturada por el Imperio y fue ascendiendo hasta convertirse al Lado Oscuro, realizando misiones secretas para el Emperador Palpatine.

LO'GAAN, EKRIA Y ZONDER

El muro también tiene tallados los nombres de Lo'gaan, Ekria y Zonder, tres miembros de la Orden Jedi que aparecieron en una tira publicada en la página web Reversal of Fortune. Estos tres miembros presenciaron cómo se ejecutó la Orden 66 en el planeta Felucia, y, aunque sobrevivieron y volvieron a Coruscant tras enfrentarse a Darth Vader Zonder murió.

¿QUIÉN ES HENRY?

La última palabra tallada en la pared se traduce como "Henry". Probablemente se trate solo del nombre de un miembro de la tripulación que trabajó con Obi-Wan Kenobi, que quiso dejar su marca, en lugar de una referencia real a un personaje de Legends.