La frase de The Walking Dead: The Ones Who Live que adelanta el trágico destino de Rick y Michonne - AMC

MADRID, 8 Mar. (CulturaOcio) -

La esperada reunión de Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira) finalmente ha ocurrido en The Walking Dead: The Ones Who Live. A pesar del feliz reencuentro, la pareja no tuvo tiempo para ponerse al día antes de que llegara la CRM. Ambos están ahora atrapados en la República Cívica y fingen no conocerse, por lo que tienen que reunirse en secreto. Cuando finalmente consiguen hablar a solas, Rick y Michonne tienen una conversación sobre detener a la CRM que parece adelantar su trágico final.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Durante la conversación secreta de Rick y Michonne, Michonne le pregunta a Rick si pueden vencer a la CRM, a lo que Rick contesta: "No". En respuesta, Michonne le pregunta si al menos pueden intentarlo. "Nunca regresaríamos" dice Rick. Esto sugiere que los protagonistas saben que es imposible acabar con esta comunidad y que, de intentarlo, podrían acabar muertos.

Okafor mencionó que las personas clasificadas por la CRM con la "A" son aquellas capaces de morir por lo que creen, y que Rick y Michonne murieran intentando acabar con la CRM encajarían en esta narrativa. Dada la confianza que Okafor depositaba en Rick, es posible que el protagonista de The Walking Dead quiera continuar el legado de Okafor, quien estaba intentando cambiar la CRM desde dentro antes de morir. Por lo tanto, Rick podría decidir continuar con esta misión y acabar perdiendo la vida. Teniendo en cuenta que la CRM es la mayor amenaza de The Walking Dead, que Rick y Michonne luchen contra ellos podría significar que tengan que sacrificarse para derrotar a un enemigo tan poderoso.

RICK PODRÍA NO VOLVER A ALEXANDRIA

Aunque derrotar a la CRM puede ser una misión que valga la pena, la muerte de Rick sin regresar a Alexandria sería un final arriesgado para su historia en The Walking Dead. Algunas señales apuntan a que Rick acabará con la CRM en The Ones Who Live, pero no hacerlo y no regresar a casa sería una conclusión trágica para su historia. Los fans han querido ver al protagonista de regreso en la serie durante más de cinco años y matarlo en solamente seis episodios podría no tener buena acogida entre los espectadores.

Que Rick muriera junto a Michonne supondría que ni siquiera sus aliados se enterarían, ya que no saben de la existencia de la CRM ni dónde están ubicados. Sin embargo, la parte más controvertida de la muerte de Rick por la CRM sería que no habría reencuentros con otros protagonistas. Personajes como Daryl y Morgan han sido parte de su viaje desde el principio y no poder reunirse con ellos supondría un desenlace poco satisfactorio, así como el hecho de que no vuelva a ver a Judith y no tenga oportunidad de conocer a su hijo, RJ.

A pesar del riesgo que implica, The Ones Who Live podría matar a Rick, pero no a Michonne. Si Rick da su vida luchando contra la CRM y Michonne sobrevive, al menos ella podría regresar a casa y contarles a sus hijos lo que Rick sacrificó para mantenerlos a salvo. También sería increíblemente emotivo para aquellos que conocen a Rick desde hace años y les daría un cierre. Matar a ambos sería excesivo y, si bien puede contar con éxito una trágica historia de amor, la decisión dejaría un enorme vacío en la franquicia que sería difícil de reemplazar.

Si un personaje tiene que morir, tiene sentido que sea Rick, dado que la mayoría de los supervivientes ya creen que puede estar muerto. Su sacrificio significaría más, especialmente si permitiera a Michonne regresar a casa con sus hijos. Puede que no sea un final feliz para su historia, pero que Rick muera para ayudar a salvar al resto del mundo encaja perfectamente con su personaje.