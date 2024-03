The Walking Dead The Ones Who Live: El pacto secreto entre Rick y Jadis, explicado

The Walking Dead The Ones Who Live: El pacto secreto entre Rick y Jadis, explicado - AMC

MADRID, 4 Mar. (CulturaOcio) -

El episodio 2 de The Walking Dead: The Ones Who Live reveló que Rick (Andrew Lincoln) y Jadis (Pollyanna McIntosh) tienen un pacto secreto. Después de entregar a Rick a la CRM en la temporada 9 de TWD, Jadis se ha convertido en un personaje importante en la franquicia y parece que tendrá un papel clave en The Ones Who Live.

El spin-off de Rick y Michonne (Danai Gurira) se centra en su reencuentro, pero la aparición de Jadis al final del segundo capítulo sugiere que ella podría ser crucial para que Rick pueda escapar de la CRM.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

¿QUÉ PASÓ CON JADIS TRAS TWD?

The Walking Dead: World Beyond explica la historia de origen de Jadis y su participación en la CRM. Los Carroñeros tenían una relación comercial con la CRM, pero Jadis solo se asoció completamente con el grupo militar después de entregarles a Rick. Jadis mintió acerca de que Rick era una "B", pero este intercambio aun así la llevó a la CRM.

Jadis aceptó plenamente la misión de la CRM y se convirtió en parte del grupo. Fue entrenada por Huck, un personaje central de World Beyond, antes de continuar ascendiendo de rango. Finalmente, Jadis se convirtió en suboficial. Uniéndose a la CRM, Jadis logró encontrar un lugar mucho más seguro para vivir y al mismo tiempo encontró un nuevo propósito como importante oficial de la CRM.

EL ACUERDO DE RICK Y JADIS

Rick y Jadis siempre han tenido una alianza complicada, y esto continúa con su trato en The Ones Who Live. Cuando Jadis confronta a Rick al final del episodio 2 sobre el regreso de Michonne, ella le dice: "Sigamos manteniendo ciertas cosas entre tú y yo, como lo hemos hecho hasta ahora". Esto sugiere que los dos han mantenido su historia en secreto para la CRM, o al menos no les han contado la historia completa. Aunque Jadis ha traicionado a Rick varias veces, obviamente se siente en deuda con él, lo que los lleva a llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso.

Jadis le dice a Rick: "Esto no entra dentro de nuestro acuerdo". Si bien los detalles de este acuerdo no se indican explícitamente, se puede suponer que implica no contar nada a la CRM sobre su pasado. Dado que la CRM es el grupo más fuerte de The Walking Dead, Rick y Jadis mantendrán su historia en secreto para evitar que maten a cualquier persona en Alexandria o Hilltop.

JADIS DEBE MANTENER EN SECRETO LO QUE SABE DE MICHONNE

A pesar de amenazar a Rick con respecto a Michonne y su familia, Jadis no puede contarle todo a la CRM sin ponerse en riesgo. Jadis deja claro que, si Rick intenta escapar con Michonne, todos los que ama serán asesinados, ya que Jadis sabe dónde están. Sin embargo, para llevar un grupo de soldados lo suficientemente grande como para acabar con una comunidad como la Commonwealth, que Jadis nunca ha visto, tendría que decirle la verdad a la CRM. Al hacerlo, arriesgaría su propia vida al tener que revelar cómo conoció a Rick.

Esto implicaría decirle a la CRM que ella sabía que Rick era un "A", que tenía una alianza anterior con su grupo y que sabía dónde estaban sus amigos y familiares en todo momento. The Ones Who Live también destaca la misión de la CRM por mantener en secreto la existencia de la República Cívica, algo que las conexiones de Jadis con extraños expondría. Por lo tanto, contarle a la CRM lo que sabe sobre Michonne probablemente tendría consecuencias para Jadis, y presumiblemente la CRM la mataría. Esto demuestra que Jadis tiene tanto que perder como Rick, razón por la cual probablemente no ha dicho la verdad sobre Michonne.

LA RELACIÓN DE JADIS Y OKAFOR

El cameo de Jadis en el episodio 2 de The Ones Who Live sugiere que causará problemas a Rick y Michonne, pero secretamente podría ser una aliada. Okafor (Craig Tate) murió en el primer episodio de The Ones Who Live, pero sobrevivió al apocalipsis durante más de una década y fue un miembro destacado de la CRM. A diferencia de otros soldados, Okafor quería cambiar la CRM desde dentro, y es posible que Jadis haya estado trabajando con él para lograrlo.

Que Okafor y Jadis fueran rebeldes de la CRM tendría sentido, dado el papel de Rick. Cuando Jadis entregó a Rick a la CRM, buscaban personas "A". Sin embargo, si Okafor estaba usando a Jadis para reclutar a otros "A", la salida de Rick de The Walking Dead tendría más sentido y explicaría por qué la CRM estaba buscando este perfil a pesar de que normalmente los mataba. Okafor quería mejorar la CRM, y el arco final de Jadis en TWD sugirió que había cambiado, lo que podría indicar que ella y Okafor estaban trabajando juntos.

JADIS, ¿VILLANA O HEROÍNA?

En este punto, es imposible saber si Jadis es una villana o una heroína en The Ones Who Live. Su pasado hace que sea difícil saber si Jadis dará prioridad a Rick y Michonne o a la CRM. A partir de su historia en The Walking Dead, sería justo asumir que Jadis elegirá egoístamente su propia vida sobre la de Rick y Michonne, ya sea diciéndole a la CRM la verdad sobre ellos o inventando una mentira para salvarse.

Sin embargo, Jadis ha tenido oportunidades de matar a Rick en el pasado y podría haber firmado su sentencia de muerte cuando lo encontró en la temporada 9, pero siempre ha elegido ayudarle a sobrevivir. Probablemente, esto se deba a que Rick le ha dado a Jadis numerosas oportunidades para redimirse y porque se respetan mutuamente. Su historia indica que Jadis podría terminar ayudando a Rick, siendo clave para el resto del spin-off.