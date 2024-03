The Walking Dead The Ones Who Live: ¿Es el general Beale el villano más poderoso de TWD?

El arranque de The Walking Dead: The Ones Who Live ha presentado al general Beale, personaje encarnado por Terry O'Quinn, actor que saltó a la fama gracias a su papel de John Locke en Lost (Perdidos). Su vinculación con la CRM hace presagiar que será el próximo gran villano de la franquicia, y el spin-off también ha indagado en su pasado y origen.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El general Beale fue mencionado por primera vez en The Walking Dead: World Beyond, que dio información muy importante sobre el personaje. El spin-off presentó a su hijo, Mason, que forma parte de una instalación diferente de la CRM. Esta revelación en World Beyond podría afectar a The Ones Who Live, especialmente si Rick busca tener influencia sobre él. World Beyond ya ha hecho algo similar, con los protagonistas de la serie usando a Mason como rehén para intentar salir ilesos de las instalaciones.

La existencia de su hijo es el aspecto más conocido de su historia previa al apocalipsis, pero The Ones Who Live dio más información al respecto. Cuando se sienta a hablar con Rick, Beale menciona que él era parte de la Guardia Nacional de Pensilvania cuando empezó a extenderse el virus. Esto explica su formación militar y por qué tiene tanta experiencia como parte de la CRM. Si bien Beale solo menciona su papel como militar de pasada, también proporciona una idea de su comportamiento general. El personaje asegura que la Guardia Nacional requería sacrificio, suerte y calma, rasgos que Beale parece haber adoptado.

SU PAPEL EN LA CRM

A pesar de que la historia de Beale tiene muchas incógnitas, su papel en la CRM es claro. La CRM es el grupo más poderoso de The Walking Dead hasta el momento y Beale es su líder. Su título de Mayor General ya da una idea bastante clara de cuán alto es su rango, pero el respeto y la disciplina que muestran otros soldados hacia él evidencia que él es el que está al mando. Esto significa que tiene el control del secreto y la seguridad de la República Cívica y tiene la responsabilidad de mantener seguro al grupo. Puede que dirija el ejército, pero Beale no tiene control sobre la República Cívica en su conjunto.

Parece que nadie cuestiona su autoridad debido al respeto de sus soldados, pero los créditos iniciales de The Ones Who Live podrían dar una pista de lo contrario. En los créditos iniciales, un artículo de periódico muestra un titular que reza: "La mayoría de los candidatos del CRC piden supervisión de la CRM". Esto indica que, en algún punto de la serie, habrá una lucha de poder entre la República Cívica y su ejército.

LOS CRÍMENES DEL GENERAL BEALE

The Ones Who Live no ha mostrado muchas señales de que Beale sea un villano en su primer episodio, pero el personaje ha cometido algunos crímenes graves en el pasado. Aunque la CRM nunca atacó al grupo de Rick en The Walking Dead, han matado a muchos grupos inocentes en nombre de su propia protección. Para mantener la República Cívica en secreto y a salvo, Beale ha ordenado muchos ataques. Esto resultó en que la CRM acabara con Omaha y Campus Colony, y tiene Portland también en su punto de mira.

La CRM también ha realizado experimentos con personas, utilizando su sistema de clasificación de personas A y B para determinar quiénes serán los sujetos de su investigación. Esto es esencialmente una sentencia de muerte, y la participación de Beale en estos ataques y experimentos demuestra que es un criminal.

BEALE ES DIFERENTE A ANTERIORES VILLANOS

The Walking Dead ha tenido muchos villanos, pero el general Beale es completamente único. Ha habido innumerables líderes de comunidades, como El Gobernador y Negan, ambos al mando de sus propios grupos. Sin embargo, Beale lidera un grupo mucho más grande y ostenta un importante rango.

En términos de rango, el mayor general Beale está por encima de su gente, pero no trata a sus soldados como inferiores a él. Pamela y Sebastian Milton eran antagonistas que dirigían la Commonwealth con cierto nivel de elitismo y menospreciaban a su comunidad, pero no eran tan amenazantes como Beale y la CRM. Los Milton no tenían la misma autoridad que Beale y no eran luchadores hábiles, lo que los hacía mucho menos intimidantes. El tamaño más pequeño de la Commonwealth, los soldados menos leales y la tecnología más pobre hacen que la CRM de Beale sea mucho más peligrosa.

El lado malvado de Beale proviene de sus acciones más que de su comportamiento. Ordenar a la CRM que mate a personas inocentes y aprobar experimentos con personas vivas muestra cuán retorcido es realmente Beale y adelanta que se cobrará muchas vidas para garantizar que su gente esté a salvo. Si bien Beale no parece detestable por su personalidad, es responsable de innumerables muertes y, con el respaldo de la CRM, es más poderoso que cualquiera de los villanos anteriores de la franquicia, lo que será un gran problema para Rick y Michonne en The Ones Who Live.