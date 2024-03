The Walking Dead: The Ones Who Live 2 revela qué pasó con Michonne tras la temporada 10

El primer episodio de The Walking Dead: The Ones Who Live desveló qué ocurrió con Rick (Andrew Lincoln) después de que fuera rescatado por un helicóptero de la CRM en la temporada 9 de la serie principal. Ahora, el segundo capítulo del spin-off ha ofrecido el punto de vista de Michonne (Danai Gurira), relatando qué fue de la protagonista tras la décima entrega de TWD.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Michonne dejó su hogar para encontrar a Rick en la temporada 10 de TWD, después de un salto temporal de seis años. Durante ese tiempo, Rick ha estado atrapado en el Ejército de la República Cívica, a pesar de sus múltiples intentos de escapar.

Los primeros 10 minutos del episodio 1x02 de The Ones Who Live muestran a Michonne conociendo a Aiden (Breeda Wool) y Bailey (Andrew Bachelor) en su búsqueda de Rick. Cuando se encontraron en el final de The Walking Dead, Aiden le dijo a Michonne: "No nos esperarán", mientras un ejército de personas marchaba por una carretera cercana, dejándolos atrás.

Aiden y Bailey viven en una comunidad de personas que nunca se detiene y nunca regresa para rescatar a sus amigos caídos. La hermana de Bailey es su líder, y está dispuesta a dejar atrás a su familia porque cree que así es como se mantendrán con vida. Aunque intentan reclutar a Michonne, ella no tiene ningún interés en unirse a al grupo. Cuando Michonne emprende su camino, una pequeña caravana de personas la sigue, incluidos Aiden, Bailey y Nat (Matthew Jeffers).

Como le advierten varias personas antes de irse, los millones de ciudadanos que habitaban el área de los tres estados antes del apocalipsis son ahora una horda gigante de caminantes que migra al norte o al sur según la época del año. Esa zona está entre Michonne y la terminal Bridgers, la siguiente parada en su búsqueda de Rick. Esa es también la horda gigantesca que Michonne observa en el final de TWD.

Después de ser derribada de su caballo, Michonne se enfrenta a la horda con nada más que su espada, hasta que aparecen Nat y el resto del grupo. Con su ayuda, Michonne y los demás consiguen atravesar la zona.

El grupo pasa un corto período de tiempo viajando juntos y conociéndose mejor. Sus nuevos amigos ven a Michonne llamando a sus hijos por radio y descubren lo que dejó atrás para encontrar a Rick. Todos la animan a volver a casa con sus hijos, y después planean unirse a Michonne y su gente una vez que haya encontrado a Rick.

Sin embargo, pronto su viaje se complica cuando un helicóptero de la CRM los bombardea con gas. Todos mueren, excepto Michone y Nat, que continúan juntos, aunque no se especifica cuánto tiempo, escondiéndose, curándose y recuperando fuerzas juntos en un centro comercial. Ahora finalmente se sabe por qué Michonne desapareció al final de la guerra con Los Susurradores y la batalla por la Commonwealth: estaba al borde de la muerte e inmovilizada en un área fuera del alcance de la radio.

Cuando Michonne y Nat se recuperan, finalmente se dirigen a la terminal Bridgers, pero el lugar está abandonado y lleno de montones de cadáveres carbonizados. Michonne encuentra las pertenencias de Rick entre los muertos y finalmente comienza a aceptar que tal vez haya fallecido. La protagonista está a punto de abandonar y regresar con su familia cuando ve un avión de la CRM que se dirige hacia ellos. Con una de sus armas, Nat consigue derribar el helicóptero como venganza.

Como se ve al final del episodio 1, ese es el avión en el que estaban Rick y su oficial al mando, Donald Okafor (Craig Tate). Esta vez se ve ese choque desde la perspectiva de Michonne, y mientras se prepara para matar a los soldados, le quita el casco a Rick y finalmente se reúnen. "No estoy con ellos", le dice Rick, a lo que ella responde: "Lo sé". En ese momento, un soldado de la CRM dispara a Nat en el pecho y muere en los brazos de Michonne.

Rick advierte que la CRM ya está en camino y le dice que tiene que ocultar su identidad y personalidad para que no sepan que es una "A": el tipo de personas dispuestas a morir por lo que creen, líderes que inspiran devoción y el tipo de gente que la CRM no permite en su sociedad. Y así comienza la siguiente etapa del viaje de Michonne, ya que ahora está atrapada en la CRM junto a Rick, pretendiendo ser una superviviente llamada Dana.