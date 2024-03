Tráiler del capítulo 3 de The Walking Dead The Ones Who Live: Michonne y Rick planean su huida

Tráiler del capítulo 3 de The Walking Dead The Ones Who Live: Michonne y Rick planean su huida - AMC

MADRID, 6 Mar. (CulturaOcio) -

Ahora que Michonne (Danai Gurira) y Rick (Andrew Lincoln) se han reencontrado en The Walking Dead: The Ones Who Live, la pareja está atrapada en la CRM. Ya ha salido a la luz el tráiler del episodio 3, que muestra cómo los protagonistas planean su huida de la comunidad.

"¿Tú y ella huyendo? Sabes que eso no puede ser", le dice Jadis (Pollyanna McIntosh) a Rick en el adelanto. Además, en el clip también aparece Rick dando explicaciones a Pearl (Lesley-Ann Brandt) sobre Michonne. "Hay una mujer que me salvó y no puedo abandonarla", esgrime. "Ella dice que estaba buscando seguridad, pero no parece una persona que confíe en los demás para buscar seguridad", contesta Pearl, que confronta directamente a Michonne. "¿Quién eres?, pregunta. "Simplemente Dana", afirma el personaje de Gurira.

A pesar de derribar el helicóptero de la CRM de Rick para vengar a sus amigos caídos, la misión de Michonne sigue siendo llevar a su marido de regreso a Alexandria. Sin embargo, al ver que es difícil huir, es posible que, a medida que se acostumbre a su nuevo papel como consignataria, se le ocurra un plan que potencialmente podría salvar a la República Cívica del amenazante gobierno de sus militares. Esto incluye a personas como Pearl que están bajo su control, tal vez convenciéndola de unirse a un plan para ayudar a la gente del grupo.

Teniendo en cuenta lo grande que es la CRM, no está claro que puedan ser derrotados en los cuatro episodios restantes. Sería más realista que Rick y Michonne escaparan, dándole a The Ones Who Live un final definitivo para sus personajes, mientras el grupo sigue presente en el universo The Walking Dead.