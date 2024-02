The Walking Dead: The Ones Who Live explica qué fue de Rick Grimes y qué son los individuos "A" y "B" para la CRM

The Walking Dead: The Ones Who Live revela que fue de Rick Grimes tras la temporada 9 de TWD

The Walking Dead: The Ones Who Live retoma la historia de Rick Grimes (Andrew Lincoln) años después de que se lo llevara un helicóptero de la CRM en la temporada 9 de la serie principal. El spin-off gira en torno a la búsqueda de Michonne (Danai Gurira) del protagonista, y en su primer capítulo, titulado Years, ha explicado qué ocurrió con Rick durante ese tiempo.

The Walking Dead: World Beyond arrojó pistas de que Jadis (Pollyanna McIntosh) entregó a Rick a la CRM para ingresar al grupo, una ciudad oculta de 200.000 supervivientes en la Filadelfia post-apocalíptica. El final de The Walking Dead lo confirmó cuando Rick, que aparece con una chaqueta con el símbolo de los tres anillos de la CRM, intentó sin éxito escapar antes de ser capturado por un piloto de helicóptero.

Ese fue el tercer intento de fuga de Rick. La nueva serie, que comienza cinco años después del rescate en helicóptero de TWD, empieza con el cuarto intento de fuga: Rick se corta la mano para liberarse de la correa de un soldado de la CRM mientras está en una misión matando caminantes. Rick está a cargo del teniente coronel Donald Okafor (Craig Tate).

Después de que se lo llevaran en helicóptero con Jadis, Rick se despertó en un hospital militar. El protagonista ha pasado años trabajando en las afueras de la ciudad con otros consignatarios, personas que el ejército de la República Cívica Militar rescata y luego encomienda tareas como matar caminantes o trabajar cultivando alimentos o gestionando el agua y los residuos. Después de seis años de consignación, los trabajadores pueden convertirse en ciudadanos de la República Cívica. "Seguridad y secreto por encima de todo. Ese es el código del ejército", escribe Rick en una carta a Michonne. "Para que nadie pueda irse jamás", añade.

LOS A Y LOS B

La serie revela que Okafor protegió a Rick para reclutarlo para su programa encubierto con su compañera consignataria Pearl Thorne (Lesley-Ann Brandt). Un año después de que Rick y Thorne se alistaran como soldados de la CRM, Okafor revela sus planes para Grimes y Thorne: convertirse en líderes y unirse al mando de la fuerza dentro del Ejército de la República Cívica. Okafor necesita líderes que le ayuden a cambiar la CRM desde dentro, explicando por qué a Rick y Thorne, ambos designados con la letra "A", se les permitió ingresar a la consignación y al ejército. Los "A" son personas con fortalezas, y los "B" son personas comunes que simplemente intentan sobrevivir.

Okafor cree que los "A" que se conviertan en soldados serán líderes que puedan cambiar la CRM, que ha estado llevando a cabo "operaciones militares tácticas" clandestinas para eliminar las comunidades de Omaha y Campus Colony. "Quería cambiar las cosas, cambiar el ejército sin que ellos lo supieran. Y quería mi ayuda para hacerlo. Yo seguiría el juego, pero no era mi lucha", escribe Rick en su carta. "Todo se trataba de secretos. El ejército mantuvo la ciudad en secreto a toda costa. Todo lo que hacía el ejército era secreto para la ciudad", agrega.

Okafor encuentra el mensaje en la botella que Rick tiró al agua durante su huida al final de The Walking Dead y se enteró de la existencia de la esposa y la hija de Rick, información que usó para localizar la casa de Rick en Alexandria. Si Rick escapa, la CRM enviaría a Okafor a buscarle y matarle a él, a Michonne y cualquier otra persona que supiera sobre la República Cívica en nombre de la seguridad operativa. Es por eso que Rick contempla el suicidio cuando descubre que escapar pone a su familia en peligro.

Posteriormente, Okafor traslada a Rick a Logística con Thorne para ayudar a convertir una universidad en una base de operaciones avanzada lista para la batalla, donde los altos mandos de la CRM se reunirán para una cumbre en un año. Rick y Thorne pasan los siguientes 12 meses convirtiendo la universidad en la base de la CRM y, cuando terminan su misión, ya habían pasado ocho años desde el rescate de Rick en helicóptero.