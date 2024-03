The Walking Dead: The Ones Who Live qué son las personas A y B para la CRM

The Walking Dead: The Ones Who Live qué son las personas A y B para la CRM - AMC

MADRID, 1 Mar. (CulturaOcio) -

El misterio de las personas A y B lleva sin resolver en The Walking Dead durante más de cinco años, pero The Ones Who Live finalmente ha revelado lo que significan las letras. A lo largo de la serie, la letra A aparece en múltiples lugares, incluyendo un vagón de tren en Terminus, la camisa de prisionero de Daryl en el Santuario y varios contenedores de almacenamiento. Pero, ¿qué se esconde detrás de estas letras?

Jadis mencionó oficialmente las A y las B por primera vez en la temporada 9 de TWD, y World Beyond confirmó que estaban relacionadas con la CRM. Jadis pensaba que Rick era una A, pero le dijo a la CRM que era una B, y la importancia de esta decisión se muestra en The Ones Who Live.

LAS PERSONAS A

En el episodio 1 de The Ones Who Live, Okafor lleva a cabo una misión secreta con Rick Grimes y Thorne, brindándoles información privada sobre la CRM. Él revela el significado de la A, afirmando que esta letra designa a los líderes. Okafor quiere reclutar más personas A para que sean soldados de la CRM, ya que siente que la única manera en que los militares pueden cambiar es a través de líderes fuertes que puedan tomar decisiones difíciles. Su explicación sugiere que las personas A son aquellas que la CRM considera fuertes figuras que pueden inspirar y motivar a grandes grupos de personas. Dada la historia de Rick, definitivamente cae en la categoría A, ya que siempre ha sido un líder.

LAS PERSONAS B

Por otro lado, las personas B son aquellas que simplemente están tratando de salir adelante. Okafor describe a las personas B como "gente común y corriente que simplemente intenta sobrevivir". Este es el tipo de personas que pueden contribuir a una comunidad a menor escala, pero que no tienen cualidades de liderazgo sobresalientes. Esto constituye la mayoría de aquellos en la República Cívica que no son altos oficiales militares. Las personas B son capaces de aceptar el sistema, en lugar de intentar cambiarlo y perfeccionarlo como las personas A.

Mientras que personajes de la saga como Maggie, Michonne, Daryl, Carol o Negan seguramente serían clasificadas como personas A, otros, como Eugene, caerían en la categoría B.

Las personas B pueden entrar en la comunidad a través del Programa de Consignación. Los supervivientes encontrados por la CRM pueden unirse si están clasificados como B. Sin embargo, no hay muchas opciones, ya que la CRM obliga a los supervivientes a quedarse. La mayoría de la gente acepta este acuerdo porque los B simplemente buscan sobrevivir, y la CRM ofrece la oportunidad perfecta para hacerlo. Rick y Thorne son excepciones, principalmente porque en realidad no son B y, en primer lugar, no se les debería haber permitido ingresar al grupo. El Programa de Consignación parece brindar a los supervivientes unas condiciones de vida seguras, y las personas B realizan a cambio tareas como eliminar a los caminantes. Los consignatarios se mantienen separados de la ciudad principal.

LA CRM ELIMINA A LAS A

A diferencia de los B, los A no son invitados a unirse al Programa de Consignación y, en cambio, la CRM los elimina. La CRM los ve como una amenaza que debe ser erradicada. En lugar de reclutarlos para liderar la comunidad, la CRM mata a los A para garantizar que la seguridad de la comunidad no se vea comprometida. Es poco probable que los B causen problemas, pero los A podrían empujar a la gente a rebelarse, provocando conflictos internos.

ASÍ SOBREVIVIÓ RICK

Dado que Rick es claramente una A, no debería seguir vivo, pero Okafor le salvó la vida. Okafor respondió por Rick y, dado que es un soldado de alto rango de la CRM, su opinión tiene mucho peso. Inicialmente, la mentira de Jadis de que Rick era una B le permitió ingresar al Programa de Consignación, pero después de numerosos intentos de fuga, quedó claro que Rick no es una B. Con Okafor tratando de cambiar la CRM desde dentro, necesita a Rick y Thorne para llevar a cabo su misión. Es por eso que responde por Rick a pesar de que el protagonista casi lo mata, ya que ve valor en él.

Okafor cree en el liderazgo y el pensamiento crítico de Rick, incluso aunque no puede confiar plenamente en él. En lugar de enviar a otras dos A para que los maten, Okafor sabe que Rick y Thorne podrían ayudarlo a mejorar la CRM. Rick parece incluso aceptar esto al final del episodio 1, asumiendo que cambiar la CRM es un objetivo que vale la pena si no puede escapar del grupo. Sin embargo, la muerte de Okafor y la aparición de Michonne podrían cambiar las cosas por completo, ya que Rick probablemente querrá intentar escapar con Michonne y tendrá que abandonar la misión de Okafor.