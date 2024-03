The Walking Dead The Ones Who Live: ¿Por qué Michonne oculta a Rick la existencia de RJ?

The Walking Dead The Ones Who Live: ¿Por qué Michonne oculta a Rick la existencia de RJ? - AMC

MADRID, 5 Mar. (CulturaOcio) -

Michonne (Danai Gurira) finalmente se reunió con Rick (Andrew Lincoln) En The Walking Dead: The Ones Who Live después de años buscándole. Sin embargo, la protagonista decidió ocultar un importante dato a su pareja, que no sabe que, además de Judith, tiene otro hijo, RJ.

Aunque Michonne ha dedicado años de su vida a buscar a Rick, su reencuentro no se produce en las mejores circunstancias. La CRM mata a aquellos que considera líderes fuertes, por lo que Rick le pide a Michonne que oculte quién es ella para evitar ser ejecutada. Escapar de la CRM y del mayor general Beale se convierte en su principal objetivo, pero no permite que los dos se pongan al día, y Michonne decide no hablar a Rick sobre RJ.

A pesar de que Michonne quiere contarle a Rick la existencia de su hijo, decide que sería una mala idea. El tiempo que Rick pasó con la CRM ya le negó la oportunidad de ver crecer a Judith, por lo que descubrir que también tiene un hijo sería difícil de procesar. Aunque la desaparición de Rick ha sido igual de dura para Michonne, ella es lo suficientemente fuerte como para guardarse esa información hasta que llegue el momento adecuado. Ella casi menciona a RJ cuando hablan en secreto, pero lo ignora y le dice a Rick que hablarán "cuando nos escapemos", indicando que planea informarle en algún punto.

Dado que Rick tiene que seguir fingiendo ser de la CRM, ocultar esta información le permite pensar con mayor claridad y evitar distracciones. Perder la oportunidad de ver crecer a Judith y RJ podría herirle, haciendo que Rick se emocione demasiado y la CRM sospeche que algo no va bien. Además, la muerte del primer hijo de Rick, Carl, también hará que descubrir que tiene otro hijo sea más impactante. Con Michonne finalmente de regreso en su vida, las emociones ya están a flor de piel, y la revelación de que tiene otro hijo podría llevar a que Rick cometa errores cruciales.

MICHONNE TIENE MIEDO DE LA CRM

Mantener a RJ en secreto sugiere que Michonne no está segura de poder derrotar a la CRM. La CRM es el grupo más poderoso de The Walking Dead y esto se pone de manifiesto con el secreto de Michonne. El miedo de Rick al grupo militar era probablemente una señal clara, pero verlo con sus propios habría convencido a Michonne. Al ver cuán avanzada es la tecnología del grupo, probablemente Michonne tenga dudas sobre cómo derrotarlos.

Este puede ser un factor importante para que Michonne mantenga a RJ en secreto a ojos de Rick. Es posible que esté preocupada por sus posibilidades de escapar y sienta que contarle a Rick sobre la existencia de su hijo sea cruel, ya que es posible que nunca llegue a conocerlo. Teniendo en cuenta todos los enemigos que Rick y Michonne han derrotado en el pasado, ella no dudaría en hablarle de RJ si no sintiera que la CRM es una amenaza nunca antes vista.

¿CONFÍA MICHONNE EN RICK?

La decisión de no hablar a Rick sobre RJ también puede sugerir que no confía plenamente en él. Después de su abrazo inicial, Rick inmediatamente obligó a Michonne a seguir el protocolo de la CRM. Obviamente, hizo esto para tratar de protegerla, pero Michonne podría haber entendido que Rick ha cambiado. Rick parecía haber aceptado su papel en la CRM en el primer episodio de The Ones Who Live, en parte porque se sentía atrapado, pero le dijo a Okafor que estaba totalmente de acuerdo.

A pesar de que pasaron mucho tiempo separados, la naturaleza excesivamente cautelosa de Rick podría haberle distanciado de Michonne. Puede que ella reconozca que es un intento de mantenerla a salvo, pero los cambios en la personalidad de Rick son claros. Parece poco probable que Michonne se dé por vencida con él, pero este secreto indica que aún tienen que arreglar su relación antes de que Rick sepa de la existencia de RJ. Rick y Michonne tienen el mismo objetivo de escapar de la CRM, pero sus diferentes mentalidades pueden causar algún conflicto, y el secreto de RJ solamente podría agregar más tensión.