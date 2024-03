The Walking Dead: The Ones Who Live resuelve un agujero de guion de la temporada 11 de TWD

En la temporada 10 de The Walking Dead, Michonne (Danai Gurira) dejó a sus hijos para ir a buscar a Rick (Andrew Lincoln). La temporada 11 dejó en el aire su paradero, pero el segundo episodio del spin-off The Ones Who Live ha explicado por fin qué fue de ella durante ese periodo.

El episodio 2 de The Walking Dead: The Ones Who Live reveló que Michonne se unió a un nuevo grupo y, después de dirigirse al norte a un lugar llamado Bridgers Terminal, la protagonista y sus nuevos amigos fueron atacados por la CRM. Un helicóptero de la CRM arrojó gas contra los supervivientes, matando a muchos e hiriendo gravemente a otros. Entre los heridos se encontraba Michonne. Al parecer, el gas tuvo efectos a largo plazo en su salud. Como explicó su nuevo compañero Nat, el gas afectó a sus pulmones, impidiendo así que respirara con normalidad. Debido a esto, Michonne no pudo viajar durante meses.

La temporada 11 de The Walking Dead muestra el impacto en Judith y RJ de la ausencia de Michonne. Si bien era comprensible que Michonne quisiera llevar a Rick a casa, fue sorprendente que dejara a sus hijos durante años para lograr su objetivo, obligando a Daryl a asumir el papel de figura paterna.

Michonne no solo era físicamente incapaz de volver a casa, sino que The Ones Who Live revela que realmente intentó regresar a Alexandria. Después de un tiempo, Michonne siguió el consejo de Nat, quien le dijo que podía seguir creyendo que Rick estaba ahí fuera y volver con sus hijos al mismo tiempo. Michonne terminó aceptando que Nat tenía razón y que no podía salvar a Rick. Cuando ya tenía tomada su decisión, se encontró con Rick por casualidad. Nat derribó un helicóptero de la CRM en el que viajaba Rick Grimes, haciendo así que se encontrara con Michonne.

El hecho de que Michonne no estuviera presente durante el final del conflicto con los Susurradores, las peleas con los Segadores y la llegada de la Commonwealth parecía un agujero de guion, ya que era poco probable que abandonara sin más a sus hijos. Ahora que la franquicia ha explicado su ausencia, así como la de Rick, queda por ver si la familia al completo podrá reunirse. Sin embargo, Rick y Michonne están atrapados en la CRM y no pueden simplemente regresar a casa, por lo que el spin-off tendrá que mostrar si consiguen escapar de la organización.