MADRID, 1 Abr. (CulturaOcio) -

Tras seis intensos episodios, The Walking Dead: The Ones Who Live ha llegado a su fin. Más de cinco años después de la desaparición de Rick en The Walking Dead, el protagonista regresó a la franquicia junto a Michonne y, aunque lograron reunirse, quedaron atrapados en la CRM. En lugar de huir, la pareja decidió intentar acabar con la organización en el capítulo final.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Después de que Jadis revelara la ubicación de unos importantes archivos de la CRM en el episodio 5, Michonne va a su oficina y busca los documentos mientras Rick regresaba a la CRM. Los protagonistas descubren que su intención es atacar brutalmente Portland, por lo que Rick mata al mayor general Beale.

En lugar de huir, Rick y Michonne deciden poner fin para siempre a los planes de la CRM provocando una explosión de gas. Los ataques con gas de la CRM son los que aniquilaron a Omaha y mataron a dos de los aliados de Michonne, convirtiéndolo en el arma perfecta para destruir también Portland. Por suerte, Rick y Michonne se adelantaron usando el gas contra la propia CRM.

Su plan ya estaba en marcha antes de que Thorne pudiera intervenir, y con la explosión de gas consiguieron matar a miles de soldados, que se convirtieron en caminantes. Sin embargo, Thorne sobrevive e intenta matar a Rick y Michonne, pero es ella quien acaba falleciendo en la batalla. Dejando el complejo lleno de zombies, Rick y Michonne lograron escapar y contarle a los habitantes de la República Cívica la verdad sobre la CRM antes de regresar a casa.

Después de derrotar finalmente al grupo militar, la pareja deja atrás la República Cívica y se reúne con sus hijos. Es en este momento cuando Rick, finalmente, conoce a RJ.

EL FUTURO DE RICK Y MICHONNE TRAS DEJAR LA CRM

Alexandria fue probablemente la primera parada de Rick y Michonne, ya que la reunión de la familia Grimes parece tener lugar en algún enclave fuera de la comunidad. Sin embargo, dado que la mayoría de sus amigos están en la Commonwealth, este será probablemente el próximo destino de Rick y Michonne. The Walking Dead ya ha sugerido que se han producido algunas reuniones, ya que la llamada de radio de Carol a Daryl Dixon aparentemente era sobre Rick. Esto significa que Rick y Michonne deben haber encontrado la Commonwealth y haber vuelto a conectar con el grupo.

Dado que Rick y Michonne ayudaron a acabar con la CRM y revelar sus secretos, es posible que en el futuro tengan algún vínculo con la República Cívica. Esto significa que la Commonwealth, Hilltop y Alexandria pueden convertirse en comunidades aliadas de la República Cívica, con Rick y Michonne como nexo entre grupos. En lugar de regresar a la República Cívica, Rick y Michonne presumiblemente se quedaron en la Commonwealth, ya que sus hijos están asentados allí, o tal vez incluso intentaron reconstruir Alexandria.

El final de The Ones Who Live indica que Rick y Michonne están centrados en reconstruir su familia y pasar tiempo con sus hijos. Además, después de su viaje, su matrimonio también puede estar en el horizonte, ya que se comprometieron en el episodio 5.

LA MANO DE RICK

Antes de que Rick y Michonne destruyeran la CRM, Rick deja atrás su prótesis de mano. En un intento de escapar de la CRM, Rick se cortó la mano en el estreno de The Ones Who Live, pero no logró huir. Una vez que se comprometió con la CRM, le dieron una nueva prótesis de mano que utilizó durante todo el spin-off.

Rick decide dejar su prótesis atrás, probablemente como una señal de que finalmente consiguió ser libre. Quedar atrapado en la CRM es lo que le llevó a perder su mano, y la prótesis era un recordatorio de que era un soldado de la CRM. Irse sin su mano es una prueba de que Rick está listo para seguir adelante y regresar a casa para estar con su familia.

¿HABRÁ UNA TEMPORADA 2?

A diferencia de Daryl Dixon y Dead City, el final de The Ones Who Live queda cerrado y no prepara el terreno para otra temporada. Los otros spin-offs renovaron por segundas temporadas, pero The Ones Who Live se concibió como una miniserie.

Es imposible descartar la posibilidad de una temporada 2, pero con Rick y Michonne reuniéndose con sus hijos y la CRM ya derrotada, todo apunta a que no habrá una continuación.