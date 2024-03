Andrew Lincoln y Danai Gurira explican cómo son los nuevos zombies de The Walking Dead: The Ones Who Live

Andrew Lincoln y Danai Gurira explican cómo son los nuevos zombies de The Walking Dead: The Ones Who Live - AMC

MADRID, 19 Mar. (CulturaOcio) -

Son ya varios los spin-offs de The Walking Dead que, como Dead City o Daryl Dixon, han presentado nuevas variantes de zombies. The Ones Who Live también ha contado con tipos de caminantes nunca antes vistos y ahora sus protagonistas, Andrew Lincoln y Danai Gurira, han dado detalles sobre estos zombies en una reciente entrevista.

En declaraciones a Collider, Lincoln y Gurira explicaron la decisión de tener diferentes tipos de zombies repartidos en los distintos episodios de The Ones Who Live. "Cuando hicimos la secuencia de apertura en el episodio uno, teníamos los brillantes, los zombies en llamas, los que tenían chispas. El trabajo que hizo KNB, la compañía de Greg Nicotero, fue increíble. La combinación de los efectos prácticos y visuales fue asombrosa. Simplemente ha mejorado", dijo Lincoln.

Además, el actor adelantó lo que está por venir en la serie. "En el episodio 5, hay caminantes muy específicos que, por el entorno y el lugar donde se encuentran, tienen un valor cómico", comentó.

"Me encantó el zombie que era un hombre del gas. Pensé que era una broma muy divertida. La cabeza explosiva te deja sorprendido. Me encanta ese humor extraño. Siempre están tratando de traspasar los límites de lo que no se ha hecho. También sucede en la sala de guionistas, con todos estos tipos que son showrunners. Son brillantes. Sus cerebros son muy inteligentes", añadió el protagonista.

Por su parte, Gurira recalcó la importancia de introducir novedades en el universo TWD para seguir sorprendiendo a los fans. "Eso es lo que hay que hacer. Esa es la premisa. Tienes que encontrar nuevas formas para que las personas descubran cómo sobrevivir y nuevas formas en que las cosas puedan salir mal con los caminantes, incluso cuando un caminante ya es un caminante", afirmó.

"Constantemente tienes que hacer que la gente diga: 'Está bien, nunca había visto eso antes y eso me asqueó más que cualquier cosa que haya visto'. Cuando eso sucede, estamos ganando", agregó la actriz.

Aunque solo quedan dos episodios de The Walking Dead: The Ones Who Live, es posible que el spin-off presente aún más variantes de zombies antes de su desenlace. Además, todavía no está claro si las variantes de Daryl Dixon están conectadas de alguna manera con la CRM, otra dirección que la serie podría tomar al respecto.