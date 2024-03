The Walking Dead The Ones Who Live: El plan de 500 años de la CRM para dominar todo el planeta

La CRM es la comunidad más grande mostrada hasta la fecha en The Walking Dead y el spin-off The Ones Who Live está revelando más datos sobre este peligroso grupo. El episodio 3 ha adelantado el plan de la comunidad, un ambicioso proyecto de 500 años para reconstruir el mundo tras el apocalipsis zombie.

Durante una escena entre Rick Grimes (Andrew Lincoln) y Jadis (Pollyanna McIntosh) en el episodio 3 de The Walking Dead: The Ones Who Live, esta última menciona "un plan de 500 años" para reconstruir la civilización. Aunque Jadis no da más detalles, la serie ya ha dejado algunas pistas de los pasos que podría seguir el grupo.

La base montañosa que Rick y Thorne han estado construyendo en nombre de la CRM en The Walking Dead: The Ones Who Live está ubicada en la costa oeste de Estados Unidos, el extremo opuesto del país de la principal República Cívica en Filadelfia. Esta nueva base, junto con el asentamiento de Omaha y otras localizaciones satélite de la CRM, le darán a la comunidad varios puntos de apoyo en todo Estados Unidos. La evidente importancia de la base Concordia en The Ones Who Live prácticamente confirma que la CRM no puede comenzar su plan de 500 años sin tener bases militares ubicadas en todo el país.

En el momento actual del timeline de The Walking Dead, la CRM opera en absoluto secreto, pero el estado clandestino de la organización solo puede durar un tiempo. Sería extremadamente difícil para la CRM permanecer oculta y simultáneamente reconstruir América del Norte. Como tal, la CRM necesitará comenzar a trabajar más abiertamente dentro de los próximos 5 a 10 años de su plan de 500 años, de lo contrario, reconstruir y repoblar las ciudades resultará imposible. Sin embargo, el mayor general Beale (Terry O'Quinn) probablemente no cambiará su postura autoritaria en materia de seguridad, lo que significa que los supervivientes "A" seguirán siendo asesinados, y los supervivientes "B" seguirán siendo examinados exhaustivamente antes de convertirse en ciudadanos de la República Cívica.

LA CRM, UNA AMENAZA PARA OTRAS COMUNIDADES

La despiadada filosofía de Beale inevitablemente significará que, a medida que la CRM extienda su influencia por todo Estados Unidos, muchas comunidades existentes serán eliminadas. De hecho, el incidente de Omaha demuestra que este proceso ya ha comenzado. The Walking Dead: World Beyond demostró que la CRM era responsable de la destrucción de Omaha y eliminó el asentamiento porque su modelo predijo que Omaha pronto comenzaría a agotar sus recursos.

Matar a la población de 100.000 habitantes de Omaha posiblemente no se debió tanto a la disminución de recursos, sino más bien a la consolidación del control de la CRM sobre los territorios centrales de Estados Unidos. Como Omaha fue destruida por helicópteros de la CRM que arrojaron gas, la infraestructura del asentamiento permanece intacta y vacía. El plan de 500 años de la CRM probablemente implique diezmar cualquier comunidad que encuentre en su camino y que pueda representar una amenaza, lo cual es una mala noticia para Alexandria, Hilltop, la Commonwealth y muchos otros asentamientos.

LA CRM LLEGARÁ A OTROS PAÍSES

Teniendo en cuenta lo que el mayor general Beale ha logrado en los 10 años transcurridos desde que comenzó el apocalipsis zombie, la CRM no tardará 500 años en conquistar América del Norte, lo que sugiere que el plan que Jadis menciona en el episodio 3 de The Ones Who Live pueda referirse a todo el mundo. Una vez que Estados Unidos se convierta en la República Cívica de los Estados Unidos de América, Beale probablemente dirigirá su atención hacia puntos estratégicos clave en todo el mundo.

El mismo proceso que aseguró el control de Estados Unidos podría empezar a extenderse a territorios extranjeros. La CRM podría establecer una base oculta, construir en secreto puestos de avanzada adicionales por todo el país y luego expandirse gradualmente de costa a costa, apoderándose de los recursos y eliminando cualquier obstáculo en el camino.

LA CRM ASUMIRÁ EL PODER TOTAL EN THE WALKING DEAD

500 años es mucho tiempo, incluso cuando el objetivo es reconstruir el mundo. Sería mucho más rápido y menos problemático para la CRM simplemente enviar ayuda y recursos al extranjero y dejar que las comunidades establecidas reconstruyan sus países por su cuenta. The Walking Dead: Daryl Dixon, por ejemplo, presentó la Unión de la Esperanza en Francia, una gran comunidad con sede en Mont-Saint-Michel, pero conectada en red en todo el país. Con algunos suministros adicionales y la ayuda de la Brigada Beale de Estados Unidos, la Unión podría restaurar Francia, y el plan de la CRM para un mundo mejor se completaría mucho antes de que pasaran esos cinco siglos.

La verdadera razón por la que probablemente el plan de la CRM ha sido diseñado para durar 500 años es mantener el poder indefinidamente. Hacer el trabajo más rápido implicaría confianza y cooperación, cualidades de las que el mayor general Beale carece. Al planificar con tanta anticipación, la CRM está asegurando que será la principal autoridad mundial durante los próximos 500 años, el tiempo suficiente para garantizar que nunca podrá ser derrocado.

¿ENCONTRARÁN LA CURA DEL VIRUS ZOMBIE?

The Walking Dead: World Beyond mostró que la CRM ha estado reclutando científicos de varias comunidades en un intento por curar el virus zombie. Los científicos de la CRM buscaban una forma de ralentizar el proceso de resucitación y, finalmente, aprender cómo curar completamente el virus, pero 10 años de investigación han producido pocos avances.

Sin embargo, la familia Bennett comenzó a desarrollar un hongo que aceleró rápidamente el proceso de descomposición. Puede que sea inútil contra la resucitación, pero, aplicado a una escala lo suficientemente grande, podría resolver el problema de las hordas y reducir la población de zombies hasta que los únicos muertos vivientes sean los recién fallecidos. Los Bennett finalmente escaparon y llevaron su investigación a otra parte, pero el hecho de que la CRM tenga un plan de 500 años sin duda significa que su búsqueda de una cura continúa.