The Walking Dead The Ones Who Live revela el mensaje oculto en el móvil de Rick Grimes

The Walking Dead The Ones Who Live revela el mensaje oculto en el móvil de Rick Grimes - AMC

MADRID, 13 Mar. (CulturaOcio) -

Cuando Michonne (Danai Gurira) se encontró con un extraño llamado Virgil (Kevin Carroll) en The Walking Dead, la protagonista llegó a una base naval en la isla Bloodsworth. En su viaje, Michonne encontró un barco que contenía las pertenencias de Rick (Andrew Lincoln): sus botas, un retrato de Michonne y Judith y un iPhone grabado con letras japonesas. Ahora el spin-off The Walking Dead: The Ones Who Live ha dado más detalles del significado de estos misteriosos grabados en su tercer episodio.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el spin-off, Nat (Matthew August Jeffers) traduce lo que pone en el teléfono de Rick: "Cree un poquito más". Posteriormente, Rick y Michonne se encontraron, quedando atrapados en la CRM y fingiendo no conocerse. En la comunidad, Michonne da con Benjiro's Portraiture and Art, un stand que utiliza aparatos electrónicos antiguos como lienzos para las obras de arte que hace Benjiro (Julian Cihi).

Michonne reconoce el estilo de Benjiro en el retrato en el teléfono de Rick, y Benjiro reconoce a Michonne como la mujer que Rick describió en sus dibujos. "Siempre tú y la chica. Él venía cada pocos meses y pedía uno nuevo", le cuenta Benjiro, agregando que Rick tardó tres años en desvelar los nombres de sus familiares. "Dijo que quería los dibujos hasta que te volviera a ver. Aquí estás. Sabía que te vería. Lo sabía", añade Benjiro.

Pero Rick, que pasó seis años en consignación de la CRM y otros dos años ascendiendo de rango en el ejército de la República Cívica, dejó de creer que volvería a ver a su familia, entonces Benjiro le dijo: "Cree un poquito más".

Rick metió sus cosas en una bolsa que luego arrojó a un bote durante su tercer intento de huida de la CRM en el final de The Walking Dead. Ese era el mismo barco que Michonne encontró en la isla Bloodsworth y que le llevó a dar con las pertenencias de su marido.