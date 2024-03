El mayor general Beale confirma una teoría sobre el final de The Walking Dead: The Ones Who Live

The Walking Dead: The Ones Who Live llegará a su fin con su sexto episodio. El futuro de Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira) en la CRM es incierto, pero una pista desvelada por el mayor general Beale (Terry O'Quinn) parece haber confirmado una teoría sobre el final del spin-off.

En el episodio 3, Beale ya reveló que no confía plenamente en Rick y usa la palabra "pharmakon" para describir al protagonista, una palabra griega que significa tanto veneno como cura.

Durante su paso por The Walking Dead, se podría decir que Rick ha actuado como le describe Beale, siendo en muchas ocasiones un "veneno" para nuevas comunidades, causando enfrentamientos y cambios a lo largo de los años. Sin embargo, Rick también terminaba siendo siempre un salvador para esas comunidades, una "cura" que las dejaba en una situación mejor que la que tenían al principio.

La frase de Beale apunta a que Rick hará lo mismo con la CRM, inicialmente causando caos y conflicto, para después reconstruirla y convertirla en algo mejor. Una teoría que circula sobre el final es que Rick y Michonne planean quemar la CRM, y la frase de Beale refuerza esta hipótesis de que los protagonistas podrían destruir la CRM para luego reconstruirla.

Aunque Michonne está desesperada por volver a casa con Rick después de años buscándolo, sabe de primera mano lo peligrosos que son los miembros de la CRM y las consecuencias que podría traer dejarlos ilesos. El miedo de Rick a irse sugiere que el grupo militar tiene mucha influencia, y la participación de Jadis (Pollyanna McIntosh) solo aumenta la dificultad de su huida.

ASÍ CONECTA LA TEORÍA CON EL EPISODIO 1

La frase de Beale no solo adelanta la posible destrucción de la CRM, sino que también tiene una conexión con la historia de Rick en el episodio 1. El concepto de tener que envenenar algo antes de curarlo se relaciona con la historia de Rick sobre su padre quemando su granja cuando era pequeño.

Grimese sugiere que su padre quemó intencionalmente la granja para salvarla, ya que iba a fracasar y, al quemarla, el padre de Rick pudo reconstruirla y obtener una mejor cosecha.

LAS PISTAS QUE CONFIRMAN LA TEORÍA DEL INCENDIO

El uso del fuego ha sido constante a lo largo de The Ones Who Live, lo que indica que podría ser fundamental para el final de la serie. En los créditos iniciales del spin-off, se muestra con frecuencia el fuego, lo que indica desde los primeros minutos que podría ser un elemento importante.

En el capítulo 1, Rick lucha contra zombies en llamas e incluso cauteriza su herida con fuego después de cortarse la mano. El motivo del fuego sigue apareciendo a lo largo de los episodios, y la historia de Rick sobre su padre también involucra el concepto de quemar.

Asimismo, el fuego es una parte importante de la infancia de Nat (Matthew Jeffers), aliado de Michonne, ya que revela que solía quemar cosas cuando era un niño. Otras secuencias, como Rick y Michonne quemando notas en la CRM, parecen jugar un papel simbólico en el spin-off.