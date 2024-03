Así será el final de Rick y Michonne en The Walking Dead: The Ones Who Live

Así será el final de Rick y Michonne en The Walking Dead: The Ones Who Live - AMC

MADRID, 21 Mar. (CulturaOcio) -

Tras años separados, Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira) han conseguido reunirse por fin en The Walking Dead: The Ones Who Live. Aunque están juntos, se han visto atrapados en la CRM, y en los episodios finales del spin-off parece que la pareja no tendrá las cosas fáciles para volver a casa.

El productor ejecutivo y showrunner Scott Gimple ha concedido una entrevista a Entertainment Weekly en la que le han preguntado por el futuro de los protagonistas en los episodios 5 y 6. "¡Llegan a casa y todo genial! Fue muy extraño hacer esos dos últimos episodios porque todo está bien después de eso. No hay problemas", bromeó.

"No, supongo que puedo adelantar el hecho de que no pueden partir inmediatamente hacia el atardecer. Pasan cosas. Realmente han logrado algo en este episodio entre los dos, pero no sé si el mundo les permitirá aferrarse a ello", agregó, adelantando las dificultades a las que se enfrentará la pareja.

El episodio 4 terminó con Rick confesando a Michonne lo asustado que estaba de perderla de nuevo, diciendo que no sobreviviría si algo le sucediera. El protagonista también reveló que todavía estaba pensando en la muerte de Carl en The Walking Dead. Sin embargo, Michonne le da un teléfono con la imagen tallada de su hijo, lo que le lleva a decidir escapar con ella ahora que la CRM probablemente piensa que están muertos.

Aunque el episodio 4 termina con una nota de esperanza, el adelanto de Gimple sobre lo que está por venir indica que este estado de felicidad no durará para siempre. El tráiler del episodio 5 ya insinúa que Rick y Michonne se encontrarán con problemas en el camino, incluidos nuevos supervivientes y alguien que los persigue. Parece que su conflicto con la CRM está lejos de terminar, lo que podría provocar que no regresen a casa.

En lugar de huir, es posible que Rick y Michonne decidan plantar cara a la CRM, intentando destruir al grupo para asegurarse de que no los sigan a Alexandria. Esto podría tener que ver con la cumbre que se celebra entre los principales líderes de la organización, lo que posiblemente les brinde la oportunidad perfecta para atacar.