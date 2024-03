Emotivo guiño de The Walking Dead: The Ones Who Live a Carl Grimes

Carl Grimes (Chandler Riggs) murió en la temporada 8 de The Walking Dead, pero el personaje ha estado muy presente en el cuarto episodio de The Ones Who Live. Rick (Andrew Lincoln) recuerda a su hijo en el capítulo del spin-off, desvelando el impacto que tuvo su llegada a la CRM en su duelo.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El episodio 1x04 de The Walking Dead: The Ones Who incluye una emotiva escena en la que Rick se sincera con Michonne (Danai Gurira) sobre su llegada a la CRM. "Me quitaron a Carl. Le perdí de nuevo. Cuando me secuestraron, luché y luché, y traté de escapar. Me encontraba con Carl en mis sueños. Y así es como sobreviví aquí. Me mantuvo vivo. Y entonces, un día, simplemente desapareció. Él se fue. Pero luego comencé a soñar contigo. Y ahí estabas. Tú y yo nos enamoramos de diferentes maneras y eso me hizo seguir adelante. Y luego tú también te fuiste. Ya no podía ver tu cara, al igual que no podía ver la de Carl. No puedo vivir sin ti. Sin ti me muero", le dice.

"Y descubrí cómo hacerlo. Sé cómo estar vivo y muerto ahora. No puedes simplemente volver aquí, hacerme volver a vivir si no sé si te volveré a perder. ¿Qué pasa si te pierdo y no sé cómo morir de nuevo? No puedo. Necesito adelantarme, Michonne. No puedo. Cuando te vi, me asusté mucho y necesitaba adelantarme. Tuve que hacerlo. Al menos, si pienso que vivirás más que yo sin saberlo, puedo creer que es verdad. ¿Aceptar esa pérdida? No puedo. No sobreviviré a eso, Michonne. simplemente no puedo", añade el protagonista en la secuencia, que también incluye imágenes de la temporada 8 de TWD en las que se puede ver a Carl.

Con esta confesión, Rick le hace entender a Michonne que ya se había adaptado a su nueva realidad en la CRM y que, al reconectar con su pasado, se siente más vulnerable que nunca. "Si Carl estuviera aquí ahora mismo, ¿qué diría? ¿Qué querría que hicieras con esta nueva oportunidad de estar con tus seres queridos?", le pregunta Michonne a Rick.

"A pesar de todas las probabilidades, de todos los años, te encontré, Rick. Vine aquí a través del infierno por el que ambos hemos pasado para llevarte a casa. ¿Crees que todo eso es en vano? ¿Para que tomemos caminos separados? No. Nos vamos a casa, Rick, y descubriremos cómo protegernos juntos. Así hacemos que todo tenga sentido. Nos amamos el uno al otro, tanto como podemos, mientras podamos", agrega el personaje de Danai Gurira.