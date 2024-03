¿Habrá Temporada 2 De The Walking Dead: The Ones Who Live?

MADRID, 15 Mar. (CulturaOcio) -

La historia de Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira) continúa en The Walking Dead: The Ones Who Live. El spin-off consta de seis episodios y se anunció como una miniserie, pero no se ha descartado por completo que tenga una segunda temporada.

El showrunner Scott Gimple ha concedido una entrevista a Los Angeles Times en la que ha desvelado que aún no se ha tomado una decisión respecto a una posible segunda temporada. "Cualquier cosa puede suceder", apuntó.

Pese a que no se conoce con exactitud qué pasará con The Walking Dead: The Ones Who Live, Gimple dejó claro que el universo TWD continuará expandiéndose. "Realmente creo que The Walking Dead, de una forma u otra, puede seguir y seguir y seguir", afirmó.

"Es imposible exagerar la importancia de The Walking Dead para AMC y AMC Studios. No queremos arruinar esto, pero honestamente creemos que podemos contar historias indefinidamente en el futuro, todo tipo de historias y de diferentes géneros", agregó Dan McDermott, presidente de entretenimiento y AMC Studios.

Sin embargo, existe un impedimento para el universo TWD: la cadena responsable, AMC, no cuenta con un servicio de streaming de gran escala. "¿Quién sabe cuál será la próxima reinvención del panorama mediático? Pero realmente creo que The Walking Dead puede ser parte de él", opinó Gimple.

Sin embargo, dado que el spin-off fue anunciado como una miniserie, es probable que tenga un final definitivo que resuelva el intento de Rick y Michonne de dejar la CRM y llegar a casa. Si la serie continuara más allá del final previsto, tendría que haber una poderosa trama para que la historia continuara, algo que probablemente se podría lograr dando aún más protagonismo a la CRM como los grandes villanos de la franquicia.