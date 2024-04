El final de The Walking Dead: The Ones Who Live revela el gran plan de la CRM: ¿Sigue viva la República Cívica Militar?

La República Cívica Militar (Civic Republic Military o CRM en inglés) ha sido la gran antagonista de The Walking Dead: The Ones Who Live, cuyo capítulo final puso encima de la mesa las piezas que faltaban para revelar en toda su extensión el gran plan de esta tiránica milicia liderada por el mayor general Beale.

Durante años, el Ejército de la República Cívica ha mantenido un aire de misterio. Pero gracias a las tramas de Fear the Walking Dead, The Walking Dead: The World Beyond y ahora el spin-off de Rick y Michonne, los fans de la franquicia ya saben cuál es su visión del mundo y sus planes de futuro. Y es que esta organización está convencida de que a la humanidad, o a lo que resta de ella tras el Apocalipsis zombie, sólo le quedan 14 años antes de extinguirse debido al hambre y las enfermedades, lo que impulsa sus acciones desesperadas para asegurar su supervivencia.

El plan de la CRM abarca 500 años y tiene como objetivo reconstruir la sociedad para convertirla en algo mejor y al mismo tiempo eliminar otras comunidades para mantener su seguridad. La CRM utiliza espías para sabotear asentamientos, seleccionar candidatos para experimentos e influir en la política para avanzar en su investigación contra el virus zombie y, sobre todo, para seguir acumulando poder militar y político.

EL GRAN PLAN DE LA CRM

El plan de la CRM en el final de The Ones Who Live es similar al de Omaha en World Beyond. En World Beyond, la facción militar usó cloro gaseoso para matar a toda la comunidad de manera rápida y efectiva, y la CRM intentó atacar Portland en The Ones Who Live usando el mismo método. Michonne asistió a una sesión informativa de la CRM sobre los planes, que revelaron que tenían personas que vivían en Portland listas para evacuar a niños seleccionados mediante puentes aéreos.

Hacerse con los alimentos y medicinas de otras comunidades es el objetivo final de la CRM. Predijeron que todos morirían en unos 14 años, por lo que querían crear una comunidad más fuerte. Beale creía que el mundo ya estaba perdido y que la única forma de sobrevivir era cuidar de sí mismos, incluso permitiendo que Rick trajera a su familia a la CRM si se unía a su misión. Se centrarían únicamente en la supervivencia propia y Beale incluso creía que Rick podría liderar la CRM en el futuro, un plan que el protagonista rechazó.

LA CRM SIGUE ACTIVA

A pesar de que Rick y Michonne derrotaron a la CRM, el grupo militar permanece activo, pero ya no son villanos. El grupo votó unánimemente a favor de la supervisión de emergencia sobre las fuerzas restantes de la CRM, lo que significa que el ejército todavía funciona con la influencia de la República Cívica. Anteriormente, las dos entidades estaban separadas y la CRM operaba fuera de la República Cívica, lo que les permitía trabajar de forma independiente. Esto significa que el sistema de clasificación de personas A y B que crearon, junto con sus experimentos humanos y ataques con gas, ocurrieron sin el conocimiento de la República Cívica, lo que permitió a la CRM encubrir sus acciones.

Ahora que la República Cívica es consciente de los planes de la CRM, pueden utilizar al ejército para hacer el bien y tratar de reparar el daño causado. Aunque se perdieron muchas vidas durante la explosión de gas provocada por Rick y Michonne, el final de The Ones Who Live sugiere que la CRM todavía está operativa.

EL CAMBIO DE THORNE

Pearl Thorne era aliada de Rick, pero al final de la temporada, intentó matar a Rick y Michonne. Al principio de la serie, Rick usó su amistad con Thorne para permitir que Michonne ingresara a la CRM y mejorar su posición dentro del ejército. Aunque confiaba y creía en Rick, Thorne intentó disparar a Michonne en el episodio 3 de The Ones Who Live después de que casi arruinara el plan de la CRM. Al igual que Rick, Thorne inicialmente quería escapar de la CRM, pero terminó aceptando plenamente la visión de Beale, que iba en contra de los deseos de Okafor.

Okafor creyó que podía cambiar la CRM desde dentro y contó con Rick y Thorne para que lo ayudaran. Sin embargo, después de la muerte de Okafor, Thorne se sumó al plan de la CRM de dominar Estados Unidos. Es por eso que intentó detener a Rick y Michonne en el final, creyendo que los métodos de Beale eran la única forma de sobrevivir. Si bien no está claro exactamente por qué estaba tan comprometida con el objetivo final de la CRM, Thorne confiesa que "Okafor tenía razón" en sus últimos momentos, sugiriendo que había cambiado de opinión.

LOS VILLANOS DE LA CRM

Antes de morir, Beale dejó caer que todavía quedaban algunos soldados que compartían su objetivo. Aunque muchos de ellos probablemente murieron durante el final, la República Cívica asumió la supervisión de emergencia del grupo, lo que significa que debe haber algunos supervivientes. Puede que les resulte difícil operar bajo la República Cívica, pero todavía hay soldados de la CRM que forman parte de otras comunidades. Beale mencionó que la CRM tiene espías en otras comunidades como Portland, sugiriendo que algunos de estos espías podrían intentar retomar los objetivos anteriores del grupo.

Uno de estos espías podría ser Genet de Daryl Dixon. The Walking Dead sugirió que la CRM y los villanos de Daryl Dixon podrían estar conectados, lo que significa que Genet podría tener algo que ver con el grupo. Huck era una espía que operaba en Omaha Campus Colony en World Beyond, y aunque finalmente se opuso a la CRM, es poco probable que Genet haga lo mismo. Su grupo llevó a cabo experimentos que se parecían a los proyectos científicos de la CRM, e incluso crearon su propia variante zombie. Su misión en Francia podría estar relacionada con la CRM, lo que sugiere que la malvada visión de Beale aún podría continuar.