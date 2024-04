La temporada 2 de The Walking Dead: Daryl Dixon trae de vuelta a Carol en su primer adelanto

La temporada 2 de The Walking Dead: Daryl Dixon trae de vuelta a Carol en su primer adelanto - AMC

MADRID, 1 Abr. (CulturaOcio) -

The Walking Dead: Daryl Dixon llevó al personaje de Norman Reedus hasta Francia. La serie renovó por una segunda temporada que llevará por título The Book of Carol y volverá a contar con Melissa McBride. La cadena ha lanzado un primer vistazo a la entrega, que deja en el aire la posible reunión de los protagonistas.

El clip de la serie del Universo TWD muestra a Daryl y a un grupo de supervivientes haciendo una emboscada a los soldados de Pouvoir des Vivants en un pueblo abandonado. En otra secuencia, Carol recupera la ballesta de Daryl y trata de recabar información sobre el paradero de su amigo.

La temporada 1 de The Walking Dead: Daryl Dixon terminó con la revelación de que Carol ha emprendido un viaje para encontrar a su amigo y se dirige a Maine, donde supo de él por última vez. Esto prepara el escenario para la temporada 2, que contará con Carol y Daryl en sus respectivas ubicaciones, llevando a cabo misiones en solitario. Sin embargo, dado que una de sus misiones es encontrarse, es posible que la temporada ofrezca a los fans el esperado reencuentro entre ambos.

Sin embargo, Daryl ha encontrado un nuevo hogar en Francia y una nueva familia en Isabelle y Laurent. Aunque todavía se preocupa por todos los que dejó atrás, también está construyendo una vida para lograr el final feliz que Judith quería para él. Cuando Carol aparezca para llevarlo a casa, es posible que Daryl no tenga intención de abandonar este nuevo hogar.

Con Daryl librando su propia batalla en Francia y Carol de viaje para descubrir qué le pasó, la temporada 2 de Daryl Dixon promete estar cargada de acción. Ahora que The Ones Who Live ha concluido la historia de Rick y Michonne, parece que el enfoque central de la franquicia estará en el dúo formado por Daryl y Carol.