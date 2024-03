Jadis explica su juego con la CRM en The Walking Dead: The Ones Who Live

En su séptima temporada, The Walking Dead presentó a Pollyanna McIntosh como Jadis. El personaje, cuyo nombre real es Anne, llegó como líder de los Carroñeros, pero pronto forjó alianzas con los habitantes de Alexandria e incluso salvó la vida de Rick Grimes (Andrew Lincoln) en la temporada 9. Ahora, Jadis es una figura clave en la CRM y ha vuelto a encontrarse con Rick.

A raíz de su regreso en The Walking Dead: The Ones Who Live, McIntosh ha concedido una entrevista a ComicBook en la que ha desgranado su vuelta a la franquicia. "Es muy emocionante, como volver a casa, pero todo es nuevo", declaró, mostrando su emoción por volver a trabajar con Lincoln. "Esa escena que visteis al final del episodio 2 es la primera escena que filmamos juntos y él es mi tipo ideal de actor con quien trabajar. Abierto, comunicativo, dispuesto a lo que venga, cada toma puede ser diferente, pero estamos construyendo algo juntos, totalmente igualitario", expuso.

"Creo que realmente la serie está cumpliendo con el universo de The Walking Dead, tal como lo conocemos y esperamos, y es muy importante para mí que los fans vean lo que se merecen", agregó la actriz.

La intérprete también explicó cómo se enteró de que Jadis iba a tener tanto peso en la continuación de la saga. "Unos cinco meses antes de dejar la serie principal, me dijeron que me iba a ir y que no iba a morir, que había un mundo en el que iba a continuar. Entonces, sabía que esto sucedería cinco meses antes de que me fuera, lo cual era un gran secreto que guardar", admitió.

Respecto a su papel en la CRM, McIntosh relató por qué su personaje se ha puesto de lado de la peligrosa comunidad. "Ha sacrificado y perdido muchísimo en su papel de líder de los Carroñeros. Fue un momento extraordinario para mí en el que llegué a ser realmente vulnerable como Jadis y realmente me derrumbé. Sentía mucha culpa por eso, ella sentía que debía proteger a esas personas, pensó que solo había una forma de que fueran las cosas, no funcionó y perdió a todos", argumentó.

"Básicamente, ella eligió estar segura y no liderar más, ser parte de las personas que inicialmente se sentían protegidas y bienvenidas. Luego, por supuesto, no confiaban en ella, no la aceptaban y no tenía un lugar allí. Creo que Jadis siempre busca un propósito en un lugar", añadió McIntosh, explicando que, pese a su necesidad de pasar a un segundo plano, Jadis ahora también "necesita ser líder" en la CRM.

"Ella cree en lo que la CRM puede hacer para salvar a la humanidad, y todo eso de ser la última luz del mundo, ella cree que es el camino correcto a seguir. Rick viene con su idealismo de estar en el lado correcto de las cosas. Ella lo ha visto como un líder fuerte, pero ahora está dispuesto a sacrificarse y arriesgarlo todo por razones realmente egoístas en su opinión", comentó.

Para concluir su entrevista, McIntosh adelantó qué verán los fans en la segunda mitad de The Ones Who Live, que en total tendrá seis episodios. "Espero que estén entusiasmados con el viaje y encantados con el final. Pero hay mucha gente viendo esto y todos tendrán opiniones diferentes. Y también creo que eso es parte de la diversión. Creo que parte de la diversión es decir 'no, no quería que eso sucediera'. Este universo ofrece mucho matices y desafíos a su audiencia", resumió.