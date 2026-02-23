El final de El caballero de los Siete Reinos 1x06 explica por qué en Poniente hay nueve reinos y no siete

MADRID, 23 Feb. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en HBO Max el sexto y último episodio de la primera temporada de El caballero de los Siete Reinos, spin-off de Juego de Tronos ambientado varias décadas antes de la serie madre y casi un siglo después de La Casa del Dragón. Además de insinuar el destino de Dunk y Egg en la segunda entrega de la ficción, que llegará en 2027, el episodio plantea una de las preguntas más llamativas de la historia de Poniente: ¿por qué se habla de los Siete Reinos cuando en los mapas aparecen más regiones?

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En los últimos compases del 1X06 de El caballero de los Siete Reinos, Dunk y Egg continúan su camino como caballero y escudero, pese a que el muchacho ha mentido a su compañero sobre que el príncipe Maekar le habría dado permiso para hacerlo. En plena cabalgada, lo que empieza como una conversación sobre hacia dónde dirigirse deriva en una discusión sobre los reinos que hay en Poniente.

"¿Adónde vamos?", pregunta Egg en la escena. Dunk admite que "no lo sé, supongo que podríamos ir a cualquier parte de los siete reinos, aunque nunca he estado en Do...", pero el chico lo corta antes de acabar la frase para corregirlo con un tajante "nueve". "¿Qué?", replica Dunk y Egg insiste que "son nueve reinos". "¿Te has vuelto loco? Hay siete reinos, chico. Eso lo sabe todo el mundo", defiende el caballero, a lo que su escudero le responde que "entonces todo el mundo se equivoca".

El muchachoremata con una enumeración: "Tierras de la Corona, Tierras del Oeste, Tierras de la Tormenta, Tierras de los Ríos, las Islas del Hierro, el Norte, el Dominio, el Valle de Arryn y Dorne". "No, pero...", intenta objetar Dunk, pero se queda sin palabras al darse cuenta de que Egg está en lo cierto. Instantes después, un fundido a negro recupera el rótulo de la serie, pero el "siete" del título se sustituye por un "nueve".

La explicación se remonta a antes de la Conquista. Durante siglos, Poniente se fragmentó en múltiples dominios que cambiaron de manos una y otra vez, pero cuando Aegon Targaryen desembarcó con sus hermanas y sus dragones el continente estaba dividido en siete reinos independientes: el Reino del Norte, gobernado por la Casa Stark desde Invernalia; el Reino de la Montaña y el Valle, en manos de la Casa Arryn en el Nido de Águilas; el Reino de las Islas y los Ríos, dominado por la Casa Hoare desde Harrenhal; el Reino de la Roca, con los Lannister en Roca Casterly; el Reino del Dominio, regido por la Casa Gardener en Altojardín; el Reino de las Tierras de la Tormenta, bajo la Casa Durrandon en Bastión de Tormentas; y Dorne, controlado por la Casa Nymeros Martell desde Lanza del Sol.

Pero Aegon no veía siete estados separados, sino una sola masa de tierra lista para unificarse a la fuerza. Algunos reinos, entre ellos el Norte, el Valle o la Roca, comprendieron que no podían imponerse a tres dragones y depusieron las armas, conservando su autoridad regional a cambio de jurar lealtad a Aegon I. Otros optaron por combatir y pagaron el precio con la extinción de sus linajes, como la estirpe Hoare en las Islas y los Ríos, los Gardener en el Dominio o los Durrandon en las Tierras de la Tormenta.

Dorne, próximo destino de Dunk y Egg en la segunda temporada de El caballero de los Siete Reinos, logró resistir y permaneció al margen durante generaciones, hasta integrarse finalmente por alianza matrimonial en tiempos de Daeron II. Aunque sin control efectivo sobre Dorne, Aegon I adoptó el nombre de Señor de los Siete Reinos para subrayar su dominio sobre el continente, y el rótulo quedó fijado por tradición y por la carga simbólica del número siete en la Fe dominante.

¿POR QUÉ EGG DICE QUE HAY NUEVE REINOS?

La clave es que no existen nueve estados soberanos, sino que lo que en origen eran siete coronas acabó operando como nueve regiones administrativas dentro de un mismo reino. Egg las enumera con precisión, y la cuenta cambia porque se añade una región y otra se divide en dos. La zona incorporada son las Tierras de la Corona, en torno a la bahía del Aguasnegras, una franja antes disputada que se convirtió en el corazón del poder Targaryen cuando Aegon fundó Desembarco del Rey y organizó una administración dependiente directamente del Trono.

El desdoblamiento, por su parte, afecta al antiguo reino de las Islas y los Ríos, que con la Conquista pasa a considerarse las Islas del Hierro por un lado y las Tierras de los Ríos por otro. Edmyn Tully fue el primero de los señores ribereños en ponerse del lado de Aegon contra los Hoare, por lo que el Targaryen lo recompensó convirtiendo a su casa en la gobernante de las Tierras de los Ríos. En paralelo, Aegon permitió a los habitantes de las Islas del Hierro escoger de entre los suyos a un nuevo señor con la condición de abandonar cualquier pretensión sobre las Tierras de los Ríos.

Pese a la precisión de Egg, la propia serie sugiere que el rebautizo no pasará de ser un guiño puntual. La segunda temporada de El caballero de los siete reinos llegará a HBO Max en 2027 y adaptará La espada leal, el segundo cuento de Dunk y Egg escrito por George R. R. Martin. A la espera de más información oficial sobre la próxima entrega, el cierre deja planteados dos frentes claros: el posible camino hacia Dorne y la reacción de Maekar ante la fuga de su hijo.