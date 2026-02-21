Tráiler de La Casa del Dragón T3 adelanta dos cambios radicales del libro: Alicent irreconocible y una muerte más brutal

Tráiler de La Casa del Dragón T3 desvela dos cambios radicales del libro - HBO MAX

MADRID, 21 Feb. (CulturaOcio) -

El primer tráiler de la tercera temporada de La Casa del Dragón, que llegará a HBO Max el próximo mes de junio, no solo ha adelantado una de las batallas más sangrientas de la historia de Poniente, sino que además ha confirmado algunos cambios respecto al libro. Mientras que uno de ellos cambia drásticamente el arco de uno de los personajes centrales, el otro promete hacer todavía más devastadora una importante muerte.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

El adelanto de la temporada se centra sobre todo en la batalla del Gaznate y los planes de Rhaenyra de tomar Desembarco del Rey, después de que la anterior entrega acabara con Alicent ofreciéndole la rendición de la ciudad si le perdonaba la vida a ella y a su hija. Aunque la líder de los Negros parece convencida de que su antigua amiga cumplirá su palabra y les abrirá las puertas, sus partidarios no se muestran tan seguros.

Cabe decir que, en Fuego y sangre, la novela en la que se basa la serie, no hay mención alguna a un pacto entre Rhaenyra y Alicent, ni a una visita de esta última a Rocadragón. De hecho, la reina viuda trata de pedir ayuda cuando su rival llega a la ciudad, si bien ya es demasiado tarde. En todo caso, e independientemente de lo que acabe haciendo Alicent en la serie, su personaje ya se ha desviado significativamente del libro al siquiera proponerle un trato a la Targaryen e incluso mostrarse decidida a sacrificar a sus hijos.

George R. R. Martin, creador de Poniente, ya ha cargado en más de una ocasión contra la ficción de HBO Max debido a los cambios, llegando a afirmar recientemente que ha dejado de ser su historia. Y es que, aunque se pueden defender ciertas de las libertades tomadas argumentando que el material original tenía un narrador no fiable, que no había presenciado los hechos, cada pequeño cambio repercute de una manera o de otra en el resto de la historia.

En el caso de Alicent, el hecho de que reconozca sus errores y esté dispuesta a enmendar las cosas ofrece una explicación para que Rhaenyra le perdone la vida cuando finalmente conquiste Desembarco del Rey, pero no parece acorde a un personaje que hasta ese momento había puesto a sus hijos (todos ellos) ante todo.

LA MUERTE MÁS DESGARRADORA DE LA CASA DEL DRAGÓN

Por otra parte, el adelanto muestra destellos de la Batalla del Gaznate y, como los fans del libro ya saben, una de sus víctimas más prominentes será Jacaerys Velaryon, a quien puede verse montado sobre Vermax en el fragor del conflicto naval. Es altamente improbable que la serie cambie el destino del hijo mayor de Rhaenyra, sin embargo, sí que podría hacer su muerte todavía más trágica.

En el libro, Jace no es el único jinete de dragón que participa en la batalla, sino que está acompañado por Hugh Martillo, Ulf el Blanco, Addam de la Quilla y Nettles. No está claro si los tres primeros participarán en la refriega, pero Nettles, un personaje que por el momento parece haber sido eliminado de la historia, sin duda no lo hará.

Quien sí surcará los cielos junto a Jace, tal y como revela el tráiler, es su prometida, Baela Targaryen, a lomos de Danzarina Lunar y seguramente será una de las más afectadas por su muerte.