HBO asegura el futuro de Juego de tronos y renueva La casa del Dragón y El caballero de los Siete Reinos

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

Gran día para los fans del universo Juego de Tronos, la franquicia televisiva basada en la saga literaria de George R.R. Martin. HBO Max ha anunciado la renovación de La Casa del Dragón y de El caballero de los Siete Reinos por una cuarta y segunda temporada, respectivamente.

En el caso de esta última, El caballero de los Siete Reinos, la renovación por una segunda temporada llega incluso antes del estreno de su primera entrega, que llegará al servicio de streaming el próximo año, concretamente el lunes 19 de enero (domingo 18 para el público latinoamericano). La segunda temporada de esta serie basada en la colección de relatos cortos Los Cuentos de Dunk y Egg de Martin verá la luz en 2027.

En verano de 2026 será cuando la tercera temporada de La Casa del Dragón se estrene en HBO Max. Y antes de su regreso, HBO ha renovado la serie basada en uno de los pasajes más célebres del libro Fuego y Sangre de Martin -la infame y letal guerra civil entre los Targaryen conocida como la Danza de Dragones- para una cuarta temporada, que se estrenará en 2028.

Además del anuncio de la renovación, HBO ha lanzado dos nuevas imágenes inéditas de la tercera temporada protagonizadas por Emma D'Arcy, la reina Rhaenyra Targaryen que sujeta una corona con sus manos, y Matt Smith como su tío y esposo Daemon Targaryen, que aparece en plena batalla.

Por la corona, cueste lo que cueste. La guerra ha comenzado. #LaCasaDelDragón regresa en verano de 2026. pic.twitter.com/uvbrp9F4yG — HBO Max España (@StreamMaxES) November 20, 2025

Curiosamente, el anuncio de HBO sobre la renovación de La Casa del Dragón no incluye ninguna información sobre si se trata o no de la entrega final, a pesar de las informaciones que previamente apuntaban a que la serie terminaría tras su cuarta temporada. Si bien no está confirmado, la ausencia de una mención explícita de final sugiere que HBO podría tener la intención de extender La Casa del Dragón más allá de la cuarta temporada con más episodios.

Originalmente, el propio George R.R. Martin afirmó que La Casa del Dragón requeriría cuatro temporadas completas de diez episodios cada una para "hacer justicia a la Danza de los Dragones, de principio a fin". Aunque La Casa del Dragón ya cuenta oficialmente con cuatro temporadas, el hecho de que las temporadas 2 y 3 solo cuenten con ocho episodios cada una significa que el plan sugerido por Martin aún no se ha cumplido. Por lo tanto, es posible que una quinta temporada de La Casa del Dragón esté en camino para completar la Danza de Dragones.

"Estamos encantados de poder ofrecer nuevas temporadas de estas dos series durante los próximos tres años a la legión de fans del universo de Juego de Tronos", afirma en un comunicado Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO y directora de series dramáticas y películas de HBO que destaca que ambas producciones reflejan "lo extenso y rico que sigue siendo el universo imaginado por George R. R. Martin".