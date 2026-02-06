El caballero de los Siete Reinos 1x04: Así funciona el Juicio de los Siete y estos son sus 14 caballeros- HBO MAX

MADRID, 6 Feb. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en HBO Max el cuarto episodio de El caballero de los Siete Reinos, spin-off de Juego de tronos ambientado varias décadas antes de la serie madre y casi un siglo después de La casa del dragón. Tras el ataque de Dunk al príncipe Aerion Targaryen en el 1x03, este nuevo capítulo se adentra en las consecuencias de su impulsiva pero justa actuación y prepara un choque de fuerzas llamado a convertirse en el mayor enfrentamiento de la serie.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el 1x03, Duncan golpea al príncipe Aerion Targaryen para defender a Tanselle de las torturas del joven y despiadado Targaryen. Un acto que, pese a su motivación honorable, supone una afrenta intolerable para la Corona. Por ello, Aerion exige un castigo violento y ejemplar para el protagonista, pero Duncan intenta acogerse a la vía de la tradición y reclama un juicio por combate para que su destino se decida conforme a las leyes del reino.

No obstante, lo que parecía encaminado a un duelo individual en el que, por la evidente diferencia física, Duncan podría partir con ventaja, se transforma en una apuesta mucho más extrema. Aerion evita el uno contra uno y exige el Juicio de los Siete, un rito arcaico y en desuso desde hace un siglo que enfrenta a siete caballeros contra siete y cuyo resultado determina la inocencia o culpabilidad del acusado.

La norma es tan sencilla como implacable. Si Duncan no consigue reunir a seis caballeros que lo respalden, se interpreta como que los dioses se han puesto en su contra y su suerte queda sellada. Aunque lo logra en el último momento gracias a la inesperada incorporación del príncipe Baelor Targaryen, el choque de fuerzas queda marcado por la desigualdad de apoyos, pues Aerion se sostiene en el poder de la Guardia Real, mientras Duncan reúne aliados forjados a contrarreloj en el torneo.

De esta forma, el cuarto episodio culmina con la convocatoria de este enfrentamiento excepcional. Estos son los siete integrantes de los dos bandos que lucharán en una batalla decisiva por el futuro de Ser Duncan el Alto:

LOS CABALLEROS DE SER DUNCAN EL ALTO

DUNK

El caballero errante de origen humilde se ve empujado al Juicio de los Siete para pagar el precio de haber atacado a un miembro de la familia real. Afronta su primera gran prueba ante la nobleza, con su honor como principal argumento.

LYONEL BARATHEON

Señor de Bastión de Tormentas y combatiente de temperamento impetuoso, se alinea con Duncan sin demasiadas dudas, en especial tras su noche de fiesta juntos. Su inclinación por la pelea y el prestigio de participar en este histórico juicio lo convierten en uno de los respaldos más poderosos y temibles del bando protagonista. La idea de hacer sangrar a la Guardia Real le parece una oportunidad demasiado buena como para dejarla pasar.

RAYMUN FOSSOWAY

Joven cercano a Duncan durante el torneo de Ashford, se incorpora a la causa tras un giro decisivo. Su condición inicial de escudero le impedía combatir, pero después de que su primo traicione a Dunk y se ponga del lado de Aerion, Lyonel se ofrece a armarlo caballero. Adopta una manzana verde como emblema para que contraste con la roja de su primo.

HUMFREY HARDYNG

Es uno de los mejores justadores del Torneo de Ashford, pero en su última carga contra Aerion acaba seriamente herido. El Targaryen juega sucio y clava su lanza en el cuello del caballo de su rival, que muere y cae sobre Humfrey, rompiéndole la pierna. Su presencia en el bando de Duncan responde más a un ajuste de cuentas personal contra el príncipe.

HUMFREY BEESBURY

El caballero que aparece justando contra su cuñado, Humfrey Hardyng, se suma al grupo de Duncan manteniendo un perfil bajo y sin afán de protagonismo. Su apoyo sugiere convicción en la justicia del caso o, como mínimo, rechazo a la conducta de Aerion.

ROBYN RHYSLING

El caballero tuerto se cruza con Egg en el episodio 3 y deja caer, con sorna, que conoce su naturaleza Targaryen que el pequeño mantenía en secreto. Más tarde, al sumarse al bando de Dunk, se presenta como un servidor leal de la Corona, aunque matiza que su obediencia no es ciega cuando el poder se enfrenta a los dioses.

PRÍNCIPE BAELOR TARGARYEN

Su irrupción cambia el equilibrio del juicio cuando todo parecía inclinarse en contra de Duncan. Cuando nadie atiende la llamada de Dunk para ser su séptimo guerrero, todo parece perdido, pero el príncipe Baelor Targaryen se suma al grupo para sorpresa de todos y para la ira de su hermano Maekar. Reconocido por su capacidad en combate y por su reputación en torneos, su decisión de combatir en el bando protagonista no solo aporta nivel al bando de Dunk, sino que presenta una fractura dentro de la propia familia real.

CABALLEROS DEL PRÍNCIPE AERION TARGARYEN

AERION TARGARYEN

Impulsivo y cruel, prefiere convertir el conflicto en un espectáculo letal antes que aceptar un duelo uno contra uno que podría dejarlo expuesto. Habitual de torneos, su historial está marcado por jugar sucio y por el respaldo que le da su posición, especialmente gracias al acceso a combatientes de primer nivel.

PRÍNCIPE DAERON TARGARYEN

El hermano mayor de Aerion es uno de los primeros Targaryen que aparece en El caballero de los Siete Reinos, aunque está tan borracho que no logra identificarse ante Dunk. Daeron odia a su hermano, pero el honor le obliga a luchar de su lado. No obstante, le dice a Dunk que no está obligado a combatir bien, así que le revela que fingirá quedar inconsciente tras recibir un golpe.

PRÍNCIPE MAEKAR TARGARYEN

El padre de Aerion es un hombre severo, pero tiene sentido del honor. Aunque considera intolerable la agresión de Duncan a un Targaryen, también desaprueba la cobardía y los excesos de su hijo. Sin Maekar, Aerion quizá habría ejecutado su propia venganza extrajudicial sobre Dunk.

STEFFON FOSSOWAY

Luchador formidable y oportunista que se mueve por interés propio y no por lealtad, en su primera aparición en la serie se muestra como alguien despreciable que vapulea a su primo pequeño. Tras ofrecerse a ayudar a Duncan, lo traiciona y se pasa al otro bando cuando Aerion le promete un señorío.

DONNEL DE DUSKENDALE

Un caballero de la Guardia Real que conoce a Duncan en el 1x02 y le muestra cierta simpatía por su origen humilde. Aunque quizá exageró sobre la pobreza de su familia, Donnel motiva a Dunk a aspirar más alto de lo que cree posible. Esa empatía, sin embargo, no lo aparta de su deber de combatir por Aerion.

ROLAND CRAKEHALL

Roland Crakehall es el segundo caballero de la Guardia Real que combate por Aerion. Este personaje de alta cuna también conoce a Dunk en el segundo episodio de la ficción, pero se burla de él.

WILLEM WYLDE

El tercer miembro de la Guardia Real con el que Aerion busca ser el claro favorito del combate.

El Juicio de los Siete llegará a HBO Max el lunes 16 de febrero con el estreno del quinto y penúltimo episodio de El caballero de los Siete Reinos. La serie, que ha renovado por una segunda temporada, lanzará su sexto y último capítulo de esta entrega el lunes 23 de febrero.